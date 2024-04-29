Предоставляются льготы. Какие бонусы получают участники студотрядов?

Вся страна обсуждает тезисы Всебелорусского народного собрания – это внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь на ВНС была равноправным участником главного политического события страны, работала рядом с уже состоявшимися профессионалами. О самых масштабных молодежных инициативах и ярких проектах поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Второе дыхание придал Президент своим вниманием студенческим отрядам, в том числе делал акцент на достойной оплате труда. Как с этим, Алина, на самом деле? Потому что молодым людям сейчас тоже хочется раньше встать твердо на ноги и не просить на мороженое деньги у родителей.
Алина Васильева, студентка БГПУ, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
Конечно, получить эту первую работу в студенческом отряде – это не только возможность получить опыт, но и получить неплохую зарплату. Действительно, есть льготы для студенческих отрядов. Белорусский республиканский союз молодежи многим также предоставляет транспорт, чтобы добраться до места работы, оплачивается питание, освобождаются от некоторых налогов тоже студенческие отряды. Александр Григорьевич тоже был в студенческих отрядах, поэтому сам как никто понимает, насколько нам это важно и нужно стране. И молодежи в том числе.
«Понимают ответственность». Какие впечатления оставило Всебелорусское народное собрание у делегатов от БРСМ – подробнее здесь.