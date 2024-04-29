Предоставляются льготы. Какие бонусы получают участники студотрядов?

Вся страна обсуждает тезисы Всебелорусского народного собрания – это внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь на ВНС была равноправным участником главного политического события страны, работала рядом с уже состоявшимися профессионалами. О самых масштабных молодежных инициативах и ярких проектах поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Второе дыхание придал Президент своим вниманием студенческим отрядам, в том числе делал акцент на достойной оплате труда. Как с этим, Алина, на самом деле? Потому что молодым людям сейчас тоже хочется раньше встать твердо на ноги и не просить на мороженое деньги у родителей.