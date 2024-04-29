Помощь детям с нарушениями зрения. Какой проект стал одним из победителей «100 идей для Беларуси»?

Вся страна обсуждает тезисы Всебелорусского народного собрания – это внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь на ВНС была равноправным участником главного политического события страны, работала рядом с уже состоявшимися профессионалами. О самых масштабных молодежных инициативах и ярких проектах поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Ваш проект для «100 идей для Беларуси» был как раз направлен на помощь детям, у которых есть какие-то проблемы со зрением. Ваши ученики даже изучили для этого шрифт Брайля, то есть очень ответственно подошли к этой работе. Ваш проект стал победителем в одной из номинаций. Расскажите, что подвигло вас и ваших ребят именно к этой теме?