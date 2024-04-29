Помощь детям с нарушениями зрения. Какой проект стал одним из победителей «100 идей для Беларуси»?

Вся страна обсуждает тезисы Всебелорусского народного собрания – это внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь на ВНС была равноправным участником главного политического события страны, работала рядом с уже состоявшимися профессионалами. О самых масштабных молодежных инициативах и ярких проектах поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Ваш проект для «100 идей для Беларуси» был как раз направлен на помощь детям, у которых есть какие-то проблемы со зрением. Ваши ученики даже изучили для этого шрифт Брайля, то есть очень ответственно подошли к этой работе. Ваш проект стал победителем в одной из номинаций. Расскажите, что подвигло вас и ваших ребят именно к этой теме?
Николай Курилович, автор проекта-победителя республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси»:
Наша деятельность преподавателей и даже учащихся направлена на то, чтобы мы были полезными обществу, стране, городу, району. К нам обратились представители специальной школы № 188 города Минска с просьбой помочь их учащимся в вопросе изучения белорусского языка. Мы продолжаем сейчас с ними сотрудничать, такой живой отклик на наш проект получили от этих учащихся.
Екатерина Забенько:
Николай Юрьевич, как вы думаете, почему у вчерашних фактически детей и нынешних школьников появилось желание реализовать такой действительно социально значимый проект?
Николай Курилович:
Им это интересно. Действительно, в стране созданы все условия, чтобы каждый учащийся мог себя проявить в разных отраслях науки, исследованиях разных. Ключевым для нас было понятие: быть полезным обществу и стране.
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