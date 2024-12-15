Прямой эфир

Много говорили о многовекторности, но друг познался в беде – Васильков о Союзном государстве

15 декабря 2024 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Васильков.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы уже отмечали 25 лет Союзному договору. Я считаю, что Союзный договор между Беларусью и Россией – это образец международных отношений двух суверенных стран. Как было раньше у россиян и как это сейчас?

Много говорили о многовекторности, но друг познался в беде – Васильков о Союзном государстве-2

Алексей Васильков, пресс-секретарь Посольства Беларуси в России:
Естественно, что разница определенная есть и в истеблишменте российском, и в ощущениях элит. Они увидели, кто союзник и где он находится. Это единственный союзник. Они говорят, что армия, флот и Беларусь. Естественно, что поменялось мироощущение элит. Они окончательно поняли. Раньше там были сомнения. Они много говорили в элитах о нашей многовекторности. Но, к сожалению, друг познался в беде. Беда пришла, и друг оказался один.

Александр Осенко:
Как говорил Президент, настанет то время, когда мы будем стоять спиной к спине и отстреливаться.

Алексей Васильков:
Они ставят хештеги такие – спиной к спине.

# Беларусь-Россия # Союзное государство # Международное сотрудничество # Интервью # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии массово сносили советские памятники. История может отыграться обратно? Мнение Алексея Василькова
15 декабря 2024 07:17

В Латвии массово сносили советские памятники. История может отыграться обратно? Мнение Алексея Василькова

Гололедица, снег и до +3 – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси
14 декабря 2024 18:48

Гололедица, снег и до +3 – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси

До -4 в Москве, +8 в Париже – погода в Европе на неделю
14 декабря 2024 18:42

До -4 в Москве, +8 в Париже – погода в Европе на неделю