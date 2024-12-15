Много говорили о многовекторности, но друг познался в беде – Васильков о Союзном государстве

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Мы уже отмечали 25 лет Союзному договору. Я считаю, что Союзный договор между Беларусью и Россией – это образец международных отношений двух суверенных стран. Как было раньше у россиян и как это сейчас?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Васильков.

Алексей Васильков, пресс-секретарь Посольства Беларуси в России:

Естественно, что разница определенная есть и в истеблишменте российском, и в ощущениях элит. Они увидели, кто союзник и где он находится. Это единственный союзник. Они говорят, что армия, флот и Беларусь. Естественно, что поменялось мироощущение элит. Они окончательно поняли. Раньше там были сомнения. Они много говорили в элитах о нашей многовекторности. Но, к сожалению, друг познался в беде. Беда пришла, и друг оказался один.

Александр Осенко:

Как говорил Президент, настанет то время, когда мы будем стоять спиной к спине и отстреливаться.

Алексей Васильков:

Они ставят хештеги такие – спиной к спине.