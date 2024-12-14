До -4 в Москве, +8 в Париже – погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит 8 градусов днем со знаком плюс.

С небольшим дождем встретят новый день жители Австрии. В Вене похолодает до +6. В Риме ожидается +14. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +12 градусов. В испанской столице ожидается переменная облачность.

В Болгарии пройдет дождь. Воздух прогреется до +6 в дневные часы. Без существенных осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +3. 19 со знаком плюс будет отмечено в Афинах.