До -4 в Москве, +8 в Париже – погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит 8 градусов днем со знаком плюс.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит 8 градусов днем со знаком плюс.
С небольшим дождем встретят новый день жители Австрии. В Вене похолодает до +6. В Риме ожидается +14. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +12 градусов. В испанской столице ожидается переменная облачность.
В Болгарии пройдет дождь. Воздух прогреется до +6 в дневные часы. Без существенных осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +3. 19 со знаком плюс будет отмечено в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно, с дождем и мокрым снегом, ожидается до 1 градуса тепла до захода солнца. В Вильнюсе ноль, облачно, также не обойдется без осадков. Варшаву дожди сегодня не настигнут. А воздух прогреется лишь до +3. Минус один в Киеве, временами дождь и мокрый снег. В Москве облачно, до 4 градусов мороза. Пройдет снег.