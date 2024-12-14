Гололедица, снег и до +3 – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Обстановку вновь разнообразит ветер и местами по республике пройдет мокрый снег. В начале недели республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов, которые смещаются с севера-запада Европы. В середине рабочих будней фон атмосферного давления начнет расти. Осадки примут локальный характер и станут распределяться неравномерно по территории страны.