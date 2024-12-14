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Гололедица, снег и до +3 – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси

14 декабря 2024 18:48
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Гололедица, снег и до +3 – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси-2

Обстановку вновь разнообразит ветер и местами по республике пройдет мокрый снег. В начале недели республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов, которые смещаются с севера-запада Европы. В середине рабочих будней фон атмосферного давления начнет расти. Осадки примут локальный характер и станут распределяться неравномерно по территории страны.

Гололедица, снег и до +3 – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси-4

Но передышка будет недолгой. В конце недели атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы вновь принесут осадки в смешанной фазе. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью столбики термометров зафиксируют отметки от -4 до +3, днем от -2 по востоку до +6 по западу страны.

# Погода в Беларуси

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