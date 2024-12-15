В Латвии массово сносили советские памятники. История может отыграться обратно? Мнение Алексея Василькова

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: А вы были в тот момент, когда жгли государственный флаг?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Васильков.

Алексей Васильков, пресс-секретарь Посольства Беларуси в России:

Нет, я уехал в марте 2020 года.

Александр Осенко:

Нашу страну тогда унизили, и я не понимаю этого, потому что на самом деле внешнее воздействие, то, что видно отсюда, что элиты совершенно забывают о своих национальных интересах и ведут страну в какую-то пропасть. Как говорит наш Президент, стреляют себе не то что в ногу, но еще и в голову.

Алексей Васильков:

Да, именно так здесь и было, потому что снять и глумиться над государственным флагом страны, которая является твоим соседом, с которой у тебя огромный товарооборот, которая во многом загружает твои портовые мощности. Это можно было сделать только по приказу извне, от людей, которым на судьбу твоей страны наплевать.

Монумент Победы, к которому мы каждый год возлагали с российскими партнерами, с казахскими партнерами, мы каждый год возлагали цветы, и они его снесли. Это в самой Риге.

Александр Осенко:

Да, такое эпическое было падение. Когда вода разбрызгивалась, такое ощущение, что это как два крыла ангела было.