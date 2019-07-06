Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых

Воронка в несколько сотен метров: торнадо пронёсся по северо-востоку Китая. Скорость ветра в эпицентре достигала 23 м/с, рассказали в программе «Плюс-минус» .

6 человек погибли и почти две сотни ранены.

Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Гигантский смерч за 15 минут устроил в городе Кайюань настоящий апокалипсис: выбил окна в домах, сорвал крыши и оборвал линии электропередачи.