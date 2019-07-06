Прямой эфир

Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых

06 июля 2019 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Воронка в несколько сотен метров: торнадо пронёсся по северо-востоку Китая. Скорость ветра в эпицентре достигала 23 м/с, рассказали в программе «Плюс-минус».

Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых-1

Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых-3

6 человек погибли и почти две сотни ранены.

Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Гигантский смерч за 15 минут устроил в городе Кайюань настоящий апокалипсис: выбил окна в домах, сорвал крыши и оборвал линии электропередачи.

Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых-6

Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых-8

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии проснулся вулкан: люди, спасаясь от лавы, бросались в море
06 июля 2019 17:01

В Италии проснулся вулкан: люди, спасаясь от лавы, бросались в море

200 спасателей тушат пожар на острове Эвбея
06 июля 2019 14:31

200 спасателей тушат пожар на острове Эвбея

В Калифорнии землетрясение магнитудой 7,1 повредило здания и дороги
06 июля 2019 14:24

В Калифорнии землетрясение магнитудой 7,1 повредило здания и дороги