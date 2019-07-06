Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Когда столбик термометра ползёт вверх, возникает желание спрятаться от палящих лучей и неспешно потягивать из запотевшего бокала коктейль. Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю Расчехляйте блендер и запасайтесь льдом! Три рецепта освежающих напитков привели в программе «Плюс-минус».

Григорий Луценко, бармен:

Первый напиток – ягодный смузи. Для этого нам потребуются свежие или свежезамороженные ягоды малины и клюквы. Всё это помещаем в блендер. Добавляем лимонный сок по вкусу, лёд.

Можно также использовать уже готовое пюре малины.

Всё смешиваем в блендере и взбиваем. Украсим наш коктейль ягодами.

Второй напиток – лимонад ананас-маракуйя. Для этого нам понадобятся: лимон или лайм, пюре маракуйи или свежая, если есть, пюре ананаса. Заполняем бокал льдом, добавляем сок лимона, пюре ананаса и пюре маракуйи.

Заливаем газировкой доверху и перемешиваем.

Украшаем долькой ананаса.

Третий напиток – безалкогольный вариант коктейля Purple Sunset. Для этого нам понадобятся безалкогольный аналог ликёра и сироп на основе апельсиновой цедры. Эти два ингредиента придают напитку горечь. И сок лимона.

Заполняем бокал льдом. Заливаем газировку, не до самого верха.