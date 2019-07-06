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В Италии проснулся вулкан: люди, спасаясь от лавы, бросались в море

06 июля 2019 17:01
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Новости Италии. В Италии проснулся вулкан Стромболи. Один человек погиб: туриста, поднимавшегося в гору, убило отлетевшим камнем, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Италии проснулся вулкан: люди, спасаясь от лавы, бросались в море-1

Кроме того, вулкан вызвал на острове пожары.

По склону стекали два потока лавы. Люди в панике бросались в море.

В Италии проснулся вулкан: люди, спасаясь от лавы, бросались в море-4

Из-за жуткого дыма, половина острова и вовсе скрылась. Спасатели эвакуируют местных жителей.

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