В Италии проснулся вулкан: люди, спасаясь от лавы, бросались в море

Новости Италии. В Италии проснулся вулкан Стромболи. Один человек погиб: туриста, поднимавшегося в гору, убило отлетевшим камнем, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Италии. В Италии проснулся вулкан Стромболи. Один человек погиб: туриста, поднимавшегося в гору, убило отлетевшим камнем, рассказали в программе «Плюс-минус».
Кроме того, вулкан вызвал на острове пожары.
По склону стекали два потока лавы. Люди в панике бросались в море.
Из-за жуткого дыма, половина острова и вовсе скрылась. Спасатели эвакуируют местных жителей.
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