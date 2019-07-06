Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области

Бабочка-вредитель из США прижилась в Беларуси. Она облюбовала Гомельскую область, рассказали в программе «Плюс-минус».
Бабочка-вредитель из США прижилась в Беларуси. Она облюбовала Гомельскую область, рассказали в программе «Плюс-минус».
Специалисты предупреждают: насекомое – опасно. Колонии этих гусениц способны уничтожить плантации деревьев.
Прописку этот вредитель, по словам специалистов, получил у нас из-за продолжительной жары и засухи.
Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю