Прямой эфир

Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области

06 июля 2019 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бабочка-вредитель из США прижилась в Беларуси. Она облюбовала Гомельскую область, рассказали в программе «Плюс-минус»

Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области-1

Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области-3

Специалисты предупреждают: насекомое – опасно. Колонии этих гусениц способны уничтожить плантации деревьев.

Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области-6

Прописку этот вредитель, по словам специалистов, получил у нас из-за продолжительной жары и засухи.

Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Растения и цветы # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль
06 июля 2019 17:02

Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом
05 июля 2019 13:20

Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
05 июля 2019 12:33

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас