«Много было сложных новостей, которые было трудно произносить в эфире». Каким запомнился 2021 год для ведущей СТВ Екатерины Забенько?

Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Мы продолжаем новогодний проект СТВ «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги уходящего года. И 27 декабря предлагаем узнать, каким был 2021 в лицах, фактах и личных впечатлениях для нашей ведущей Екатерины Забенько.
Екатерина Забенько, СТВ:
Мы в этом году очень сильно информационно активизировались, до такой степени, что в один прекрасный день у нас были прямые включения с белорусско-польской границы каждые полчаса-час. За день таких эфиров было больше 10. К сожалению, повод был не самый радостный – тщетные попытки беженцев все-таки попасть в эту заветную для них Европу. Сложно эмоционально работать в такие минуты. Были ситуации, когда просто в кадре трудно было сдерживаться от слез, хотя ведущие, как и мужчины, не плачут. Если честно, пару раз слезы наворачивались в кадре. Безумно было жалко самих беженцев, особенно до того момента, как они попали в кризисный центр. Совершенно невозможно было смотреть на маленьких детей, когда им приходилось ночевать на улице в холодную погоду.
Но самым сложным испытанием было не плакать, когда случилась беда с Ромой Когодовским. Этим маленьким героем, который, рискуя своей жизнью, спас маленького брата и вынес его из горящего дома, получив огромное количество ожогов. В другой стране его судьба могла бы сложиться печально. Однако в Беларуси есть такой Батька. Который не может оставаться в стороне, когда может погибнуть будущий защитник и достойный человек нашей страны. Когда Президент принимал Рому Когодовского во Дворце Независимости – это были слезы радости, что мальчик идет на поправку. Самое страшное, надеюсь, уже позади. Но это были и слезы умиления, когда Батька по-отечески его поддержал и приветствовал как настоящего мужчину. При этом было видно, как у него все сжималось внутри от переживаний за судьбу этого парня.
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Екатерина Забенько:
Много было сложных новостей, которые было трудно произносить в эфире. Героическая смерть летчиков, убийство офицера КГБ, санкции. Но было и много поводов для радости и гордости. Трудно передать те чувства, когда сообщаешь о золотой олимпийской медали, особенно, когда их пять, как у Игоря Бокия. Спасибо 2021-му за многообразие тем и сюжетов. А мы начинаем новый информационный год, и пусть он будет счастливым. Оставайтесь на СТВ.
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