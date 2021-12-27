«Много было сложных новостей, которые было трудно произносить в эфире». Каким запомнился 2021 год для ведущей СТВ Екатерины Забенько?

Екатерина Забенько, СТВ:

Мы в этом году очень сильно информационно активизировались, до такой степени, что в один прекрасный день у нас были прямые включения с белорусско-польской границы каждые полчаса-час. За день таких эфиров было больше 10. К сожалению, повод был не самый радостный – тщетные попытки беженцев все-таки попасть в эту заветную для них Европу. Сложно эмоционально работать в такие минуты. Были ситуации, когда просто в кадре трудно было сдерживаться от слез, хотя ведущие, как и мужчины, не плачут. Если честно, пару раз слезы наворачивались в кадре. Безумно было жалко самих беженцев, особенно до того момента, как они попали в кризисный центр. Совершенно невозможно было смотреть на маленьких детей, когда им приходилось ночевать на улице в холодную погоду.

Но самым сложным испытанием было не плакать, когда случилась беда с Ромой Когодовским. Этим маленьким героем, который, рискуя своей жизнью, спас маленького брата и вынес его из горящего дома, получив огромное количество ожогов. В другой стране его судьба могла бы сложиться печально. Однако в Беларуси есть такой Батька. Который не может оставаться в стороне, когда может погибнуть будущий защитник и достойный человек нашей страны. Когда Президент принимал Рому Когодовского во Дворце Независимости – это были слезы радости, что мальчик идет на поправку. Самое страшное, надеюсь, уже позади. Но это были и слезы умиления, когда Батька по-отечески его поддержал и приветствовал как настоящего мужчину. При этом было видно, как у него все сжималось внутри от переживаний за судьбу этого парня.