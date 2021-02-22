«Многие и не догадываются, что было на месте Ботанического сада во время войны». Факты о Минске, которые вы могли не знать

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск» и Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков». Екатерина Забенько, ведущая:

Не странно ли то, что из Минска поехали в регионы? Ведь, по большому счету, мы еще не знаем Минск. Казалось бы, что людям из регионов, наоборот, стоило бы в этот момент изучить столицу Беларуси.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Минск – это двухмиллионный город, в котором большое скопление людей. Страх болезни побудил белорусов больше уйти в регионы и дистанцироваться. Это был большой фактор оттока туристов. Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:

Минск всегда есть, а большую часть нашей глубинки лучше смотреть в теплый сезон. Летом лучше съездить на водопад на Вяту, на озера, пусть даже полузапрещенные меловые карьеры. Минск в этом плане – мегаполис, здесь вы можете найти для себя развлечения и зимой, и весной, и летом. Минск может предложить это, а ехать в глубинку Россонского или Ивановского района сейчас, в феврале, будет специфическим удовольствием. Екатерина Забенько:

Это парадокс, если, например, минчане арендуют автобус или нанимают экскурсовода и говорят: мы хотим посмотреть Минск?

Сергей Бусько:

На самом деле, 2020 год изменил ситуацию. Именно краеведение стало интересным. В прошлом году прошел первый форум краеведов Беларуси, большое количество краеведов из всех регионов собралось в Минске, сдали материалы по итогу этой встречи. Было большое интересное обсуждение. Начинается локальная часть продукта, когда начинаются экскурсии по районам Минска. Моя коллега водит экскурсии по Серебрянке, и есть спрос. Им интересно, почему она так называется. Жители Шабанов с удовольствием ходят, узнают, почему Шабаны так называются. Екатерина Забенько:

И почему их именуют Рио-де-Шабанейро. Сергей Бусько:

Или почему Тракторный завод. Роман Абрамчук водит великолепные экскурсии по Тракторному заводу, показывает индустриальный Минск. Тимофей заглядывает в улицы, моя коллега Светлана Гришкевич водит «Минск пикантный» по XIX столетию. Дамы в возрасте приходят, им интересна эта тематика.

Екатерина Забенько:

Какой разнообразный Минск! И как мы, белорусы, минчане, не знаем свой город! Информация абсолютно доступная – просто заходишь на сайт туристского центра «Минск» и видишь информацию. Я сейчас попрошу, чтобы на плазме показали факты, которые, например, я, человек с уровнем знаний Минска – знаток, назовем так, благодаря своей профессии, я тоже удивилась. Например, что в Минске в среднем бывает 67 туманных дней в году, что больше, чем в Лондоне, который считается туманным Альбионом. Или то, что температурная разбежка очень большая – от -35 и до +35. Я считаю, что все это стоило бы изучить и услышать именно от профессионалов и по-другому посмотреть на свой город. Как вы считаете? Сергей Бусько:

Есть еще вопрос материального фактора. Экскурсоводам надо платить деньги, он будет работать с любыми желающими. Екатерина Забенько:

Но экскурсовод – это доступная услуга для большинства белорусов. Сергей Бусько:

По Минску да, по стране уже сложнее. 2020-й пандемийный год – год сложный, многие начинают задумываться о том, как сэкономить деньги, и отказываются от того, что является менее необходимым. Если выбирать аудиогиды, брать маршруты, гайды, а сейчас этого достаточно много в интернете. Например, вы можете Брест пройти по приложениям практически полностью, с насыщенной информационной частью.