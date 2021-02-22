Иностранцы читают белорусские скороговорки. МИД запустил акцию ко Дню родного языка

Новости Беларуси. МИД запустил акцию ко Дню родного языка. Благодаря этому белорусские скороговорки зазвучали из уст иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. МИД запустил акцию ко Дню родного языка. Благодаря этому белорусские скороговорки зазвучали из уст иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тех, кто поучаствовал в челлендже, были россияне, граждане Армении, Аргентины, Канады, Китая, Франции, Мальдив, Швеции, Индии, Израиля, Кении, Сирии, Японии.
Смотрите в видеоматериале.