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Медикам, переболевшим коронавирусом, профсоюзы компенсируют стоимость санаторных путёвок

22 февраля 2021 07:26
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Новости Беларуси. Профсоюзы компенсируют стоимость санаторных путевок медикам, которые переболели COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медикам, переболевшим коронавирусом, профсоюзы компенсируют стоимость санаторных путёвок-1

Для того чтобы поправить здоровье или пройти реабилитацию, им нужно заплатить чисто символическую сумму – 5 % от реальной стоимости услуг. Их оказывают по такой схеме 13 здравниц системы «Белпрофсоюзкурорта».

Отметим, что в Минске на доплаты медикам, работающим с ковидными пациентами, в 2020 году направлено около 95 млн рублей.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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