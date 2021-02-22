Медикам, переболевшим коронавирусом, профсоюзы компенсируют стоимость санаторных путёвок

Новости Беларуси. Профсоюзы компенсируют стоимость санаторных путевок медикам, которые переболели COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того чтобы поправить здоровье или пройти реабилитацию, им нужно заплатить чисто символическую сумму – 5 % от реальной стоимости услуг. Их оказывают по такой схеме 13 здравниц системы «Белпрофсоюзкурорта».

Отметим, что в Минске на доплаты медикам, работающим с ковидными пациентами, в 2020 году направлено около 95 млн рублей.