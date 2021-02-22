Уезжают, чтобы просто сменить картинку. Как белорусы путешествуют в период пандемии?

Новости Беларуси. 21 февраля – Всемирный день экскурсовода, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Минск – один из самых любимых туристами городов. Наши ближайшие соседи готовы проводить здесь все свои выходные и праздники. В последнее время все сильно ограничила пандемия, но очень скоро туристическая сфера оживет с новой силой, и снова опытные экскурсоводы будут нарасхват, ведь благодаря 30-дневному безвизовому режиму для граждан 80 государств количество туристов в городе ежегодно растет, а вместе с наплывом гостей повышается разнообразие экскурсионных туров.

О том, как живет туристическая сфера в период пандемии, узнаем сегодня у наших гостей. В студии Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск» и Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков». Екатерина Забенько, ведущая:

В первую очередь, поздравляю вас со Всемирным днем экскурсовода. Хотелось бы отметить, что минувший год не только у нас, но и во всем мире, прошел под знаком коронавируса, оказался буквально в заложниках у этой болезни. Как на это отреагировали белорусы? Обернулись больше к истории родного края, захотели посмотреть родные места или все-таки дожидаются окончания пандемии, чтобы закончился туристический отпуск – посмотреть весь мир?

Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:

На самом деле, ситуация более сложная. С одной стороны, белорусы, которые не смогли выехать за пределы страны по объективным причинам, первую половину 2020 года провели дома, потому что страх перед неизведанным – это все-таки страх. Большая часть наших сограждан, минчане и провинция, остались дома, ожидая, какая динамика будет дальше. Многие верили, что к лету все успокоится, коронавирус уйдет, придумают вакцину, и все будет великолепно, вернется в свое русло. Однако ситуация не изменилась, 2020 год принес много неожиданного для этих людей, и в результате большая часть осталась дома, а те, которые решили путешествовать, начали путешествовать не как большие туристические группы, а скорее семьями, по два-три человека на своих автомобилях. Туризм стал другим, и он поменялся. Екатерина Забенько:

В какую сторону? Людям стало интереснее путешествовать самим, или они стали делать то, что раньше не делали или делали крайне редко – приглашали специалистов, чтобы им показали родную Беларусь?

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Скорее, они начали двигаться самостоятельно. В основном, потоки пошли не в Минск, а из Минска. Больше потоков было в регионы. Это агроусадьбы, достопримечательности, экскурсионные программы также пошли в маленькие уголки Беларуси – та же Сморгонь, Залесье. Сергей Бусько:

Действительно, все уехали провинцию, но это не совсем туристы. Люди, которые катаются сами по себе, не берут экскурсовода. Им достаточно прокатиться, посмотреть. Екатерина Забенько:

Просто уезжают из дома, чтобы изменить картинку? Сергей Бусько:

Да, есть понятие «смена картинки». Экскурсовод не востребован. Екатерина Забенько:

То есть мы говорим, что профессия экскурсовода не востребована сейчас? Алексей Русакевич:

Именно в 2020-й, пандемийный год. До этого экскурсоводы, конечно же, были востребованы и нарасхват. Это были индивидуальные туристы, которые обращались к услугам экскурсовода, это и организованные группы. Екатерина Забенько:

Недавно наша профсоюзная организация устроила нам небольшое путешествие – мы съездили на экскурсию в Новогрудок. Когда загрузились в автобус, экскурсовод взял микрофон, начал в него говорить, как екнуло сердце, как нам этого не хватает. Алексей Юрьевич, когда мы уже выйдем из этой туристической спячки, когда закончится эта пандемия, когда ожидается наплыв туристов? Или вы ждете его каждый день?

Алексей Русакевич:

Сказать, что он рухнет, как волна, скорее всего, не придется. Это будет постепенно. Екатерина Забенько:

Сначала приедут самые засидевшиеся, наверное? Алексей Русакевич:

Засидевшиеся, наши соседи. Надеемся, что Российская Федерация постепенно откроет доступ к Беларуси своим туристам. Апрель, май – возможно, постепенно начнут возобновляться потоки. За 2019 год порядка 150 тысяч туристов из 70 стран посетило Минск, преобладали Германия, США и Италия. А если смотреть Россию, то это Москва, Санкт-Петербург и другие регионы – тот же Архангельск постоянно к нам приезжает. Екатерина Забенько:

Количества туристических маршрутов, которые существуют в Минске, достаточно, чтобы удовлетворить туристический спрос? Или постепенно разрабатываются какие-то новые? Алексей Русакевич:

Постоянно, экскурсовод не сидит на месте. Как экскурсоводы разрабатывают свои авторские экскурсии, так и фирмы работают над своими маршрутами. По тому же Минску можно привести – это и обзорные экскурсии, и вечерний Минск, и Минск театральный с закулисьями Большого театра, и Минск спортивный, который может предложить посетить Минск-арену. Буквально к июлю была подготовлена экскурсия по стадиону Динамо. Мы ее презентовали. На презентации присутствовали и дипломатические миссии, и депутаты Национального собрания, после этого еще провели небольшой товарищеский матч на стадионе.