Выставка-ярмарка профессий для абитуриентов прошла в Минске. Показываем, как это было

На минувшей неделе в столичном Дворце искусств развернулась масштабная ярмарка профессий – трехдневный мозговой штурм для абитуриентов. Вступительная кампания уже летом, а значит со специальностью необходимо определиться прямо сейчас. В стенах культурной альма-матер в эти дни собрались представители вузов, ссузов и лицеев – студенческая кухня из первых уст. Александр Стариков, руководитель выставочной компании «Экспофорум»:

Выставка «Образование и карьера» проходит уже в 19 раз. Ее основная цель – помочь будущим учащимся, абитуриентам, студентам сориентироваться в море профессий, выбрать для себя подходящее.

Современного студента пресными лекциями не накормишь, учебные заведения сегодня обучают по так называемой программе все включено: это и выездные семинары, и практика на предприятиях, и гарантированное трудоустройство.

Ирина Новик, мастер Минского государственного механико-технологического профессионально-технического колледжа:

Мы представляем государственный Минский механико-технологический колледж. В нашем колледже мы обучаем учащихся на базе девяти и одиннадцати классов. У нас есть специальности, как повар-официант, повар-кулинар мучных изделий, также у нас есть повар на базе 11 классов, машинист холодильных установок, мы обучаем ребят, как правильно сервировать стол.

От сервировки стола до построения виртуальной реальности – интерактивные инсталляции помогали ребятам вникнуть в суть квалификации и даже почувствовать себя настоящим профи, готовым к подвигам. Участник выставки:

Чувствую себя хорошо в этой форме. Тебе каждый день нужно ездить, тушить либо спасать кого-нибудь. Мне нравится.

Илья Борисевич, начальник отдела мониторинга и аттестации университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Участие в данной выставке – это уникальная возможность рассказать и показать будущим абитуриентам о наших специальностях, возможностях, об алгоритме поступления в университет гражданской защиты. Мы вообще всех абитуриентов, которые готовы бороться с определенными трудностями во имя человеческой жизни и спасения, очень ждем в своих рядах.

Для тех, кому суровые будни спасателей не по зубам, можно выбрать куда более романтичную профессию. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Денис Чернюк, мастер производственного обучения УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»:

Это единственное учреждение образования в Минске, которое готовит именно железнодорожников для Белорусской железной дороги. У нас есть такие профессии и квалификации, как помощник машиниста тепловоза, электровоза, дизель-поезда, электропоезда, осмотрщик, ремонтник вагонов, оператор дефектоскопной тележки, монтер пути и электромонтер сигнализации, централизации и блокировки. Участница выставки:

С самого детства я мечтала быть проводницей, всегда меня привлекала дорога и железнодорожная форма.

Тема путешествий привлекает все больше учащихся. Туристическое направление – одно из популярных не только в белорусских вузах. Со своими учебными наработками к нам приехали и представители учебных заведений из стран-соседок. Антон Гудковский, студент Сочинского государственного университета (Россия):

Мы представляем Сочинский государственный университет, мы являемся флагманом туристической индустрии в России, ибо мы представляем программу в отели. Я сам являюсь студентом этой программы – это международная программа с двумя дипломами. Будущее за роботизацией и высокими технологиями – так считают в Московском государственном техническом университете Баумана. Марина Добринец, инженер МГТУ им. Н. Э. Баумана (Россия):

Наш университет представляет самый широкий спектр инженерного образования – это и робототехника, и IT-технологии, все, что связано с цифрой. Студентов мы очень любим и ждем в наш университет. Нужно переехать в Москву, но это для того, чтобы потом с новыми знаниями вернуться на свою родину и делать ее более интересной, более технологичной.

На выставке аншлаг. Молодежь интересуется и осознанно подходит к выбору дела всей жизни.

Участники выставки:

Я вот здесь походила и подумала, что, наверное, дизайн, что-то с инновациями, возможно, дизайн каких-то компьютерных игр, программ. Мне очень нравится все, что связано с оформлением.

Я преподаватель Минского колледжа предпринимательства, я привезла сюда группу нашего колледжа, это выпускники, им очень интересно узнать, куда же они могут поступить, в том числе и на сокращенный срок обучения. И я думаю, что ребятам это окажется очень полезным в будущем при выборе своей специальности.