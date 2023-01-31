Хорошее настроение и отличные отметки. Директор школы рассказала, как правильное питание влияет на учеников

Гастрономический эксперимент, который перевернет представление о школьном питании. В студии поговорили, как полезное сделать вкусным и совпадают ли взгляды разработчиков меню с детскими предпочтениями. В Минске с 9 января тестируют новый рацион школьного питания, участвуют три учреждения образования. Обсудили детали и первые результаты в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ваша школа стала одной из участниц этого эксперимента. Каковы первые отзывы детей и родителей?

Жанна Давидович, директор школы №121 Минска:

Отзывы положительные. Никогда не думала, что дети так будут ждать, что завтра будет предлагаться в меню. У нас меню есть на сайте, они могут посмотреть заранее, у нас разработан чат-бот, у нас в доступном месте в учреждении образования. Для них это очень интересно. Екатерина Забенько:

Мне кажется, это превратилось в отдельный урок изучения гастрономического разнообразия и блюд. Жанна Давидович:

Наверное, можно и так сказать, что какой-то урок. Им интересно. У них есть еще выбор. Они могут выбрать один вариант из первого блюда. Екатерина Забенько:

Когда детям предлагают выбор, мне кажется, они себя чувствуют еще более взрослыми. Я слышала мнение одного психолога, что чем больше ребенок пробует, ощущает на вкус, тем быстрее развивается. Анастасия Александровна, вы как активная мама подтверждаете, что мнением родителей действительно интересовались при составлении этого меню?

Анастасия Корсик, мама школьника:

Конечно, у нас было организовано родительское собрание, на которое мы были приглашены, и нам рассказали, в чем будет состоять суть данного проекта, нам объяснили, какие будут нововведения, изменения, спросили наше мнение об этом. Естественно, дети прошли анкетирование изначально, где мы смогли увидеть, какие предпочтения вкусовые у наших детей. Нам рассказали, что будут введены новые столовые приборы, что на столах индивидуально появятся хлебницы, к примеру, сахарницы. Для детей это стало полезным и правильным экспериментом. Екатерина Забенько:

Как режим и сбалансированность питания влияют на успеваемость ученика на его работоспособность, на способность усваивать школьную программу?

Жанна Давидович:

Очень влияет. Когда ребенок сыт, он счастлив, доволен, он думает об уроках, о знаниях и меньше думает, что у него урчит в животе. И это ведь питание мозга, поэтому, конечно, работоспособность увеличивается. Жанна Давидович:

На сегодня мы заметили такую взаимосвязь. Обычно в январе начинают болеть дети. Екатерина Забенько:

Сказалось в первую очередь на иммунитете.