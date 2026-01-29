Пройти границу стало ещё проще. В Беларуси открыли крупнейшую зону ожидания в Европе

Событие, которого ждали тысячи перевозчиков. 29 января в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе официально открыли новую зону ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершен масштабный инвестиционный проект. И удалось создать логистический хаб – крупнейший в Европе. Строительство велось по распоряжению главы государства. Две просторные площадки готовы принять 790 грузовиков. Но это не просто стоянка. Это комплекс, созданный для комфорта: с теплыми санузлами, душевыми, кафе и магазином. Главное же новшество – умная система электронной очереди. Она автоматически регистрирует машины, избавляя водителей от многочасового ожидания. О том, как этот хаб изменит логистику на границе, в репортаже Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Едва ли это не последний шанс увидеть эту зону ожидания – самую крупную в Европе – такой пустой. Рассчитана на 790 автомобилей, или равно 25 километров очереди. Целые караваны большегрузов растягивались вдоволь трассы М1, а рекорды очередей отмечали новыми населенными пунктами, где находился их «хвост». «Козловичи» – крупнейший в СНГ грузовой пункт пропуска. Более тысячи автомобилей в сутки ежедневно передвигаются с запада на восток и обратно. Распоряжение Президента выполнено – на границе открыта самая большая и оснащенная зона ожидания.

Площадь – в 26 футбольных полей. Это целый мини-город на границе. Здесь созданы все условия для водителей: кафе, магазин, удобные душевые. Вся инфраструктура автономна – от собственной котельной до генератора. Но главное – логистический хаб решает проблему очередей. В распоряжении водителей большая стоянка на 790 мест с системой электронной очереди. Отдельная площадка для автомобилей-рефрижераторов. Оснастили и технически. Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на базе шасси МАЗ позволяет просканировать транспорт без разгрузки – сразу на месте.

Дмитрий Дробот, начальник отдела проведения операций таможенного контроля Брестской таможни:

Преимущество этой модели по сравнению с теми, на которых мы уже работали, – высокая проникающая способность по стали, 320 миллиметров. Также здесь есть возможность осуществления таможенного сканирования и осмотра под разным углом. На протяжении 10 лет таможенные органы последовательно развивают инфраструктуру для электронных очередей. Опыт брестской площадки возьмут за эталон при модернизации других зон ожидания на границе. За последние 5 лет в стране реконструировали 12 пунктов пропуска. На очереди еще один.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

На 2026 год у нас запланировано начало реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог» на литовском направлении. Будем его кардинально перестраивать. Увеличение пропускной способности в три раза и создание самых лучших условий для пересечения границы. Пока наши западные соседи делают ставку на изоляцию и новые заграждения, Беларусь проводит политику открытости. Наша стратегия – современная инфраструктура, комфорт для граждан и создание пространства для взаимовыгодного сотрудничества.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Объект носит определенный политический окрас. Как вы знаете, наши соседи строят заборы, огораживаются от нас. Мы в это время демонстрируем совсем другие подходы. Это площадка, которая создает уникальные возможности для тех, кто перевозит свои грузы. Спойлер уже от нас: позитивные изменения коснутся пассажиров и водителей автодорожного пункта пропуска «Брест».