Хлеб размером в два спичечных коробка. Что вспоминает белорус, переживший блокаду Ленинграда?

Новости Беларуси. Сегодня, 27 января, есть повод еще раз обратиться к военной теме – 78 лет назад была снята блокада Ленинграда. Почти 900 дней жизнь в городе на Неве сопровождалась бомбежками, голодом и смертью. В осажденном городе, по разным данным, погибло до полутора миллиона человек. И лишь малая часть из них – от немецких обстрелов. Люди умирали, потому что нечего было есть. Но Ленинград не сдался, выстоял. Скорбную и в то же время радостную дату в истории Великой Отечественной войны сегодня вспоминают в нашей стране. 78 лет назад была снята блокада Ленинграда.

Свидетели тех событий и сегодня помнят те страшные дни и рассказывают молодежи, как ценен мир. Ряд мероприятий прошел в этот день и в Витебске. Там сегодня проживают 29 блокадников Ленинграда.

Продолжит тему Виктор Пралич.

Памятник «Детям войны» становится местом встречи уже взрослых людей не первый год. Каждый январь сюда приходят блокадники Ленинграда. Среди них и Олег Асинский. Он и сегодня помнит, каким вкусным был тот 125-граммовый кусочек хлеба. А еще сквозь слезы шутит, что заметил за собой привычку аккуратно сгребать со стола крошки.