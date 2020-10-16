«Сначала мы мирно стояли, но потом пришли радикалы и перекрыли дорогу». Во время акции протеста задержали 17-летнего парня

Новости Беларуси. Оказываясь в руках правоохранителей, участники акций протеста ведут себя куда более сдержанно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже искренне раскаиваются.

Кадры интервью, которые появились в нашем распоряжении, тому подтверждение. Задержанный молодой человек рассказывает, как блокировал движение и нападал на микроавтобус милиции.

Чем занимался в ночь с 11 на 12 октября 2020 года?

Выходил на протест (перекресток Плеханова и Рокоссовского). Сначала мы мирно стояли, но потом пришли радикалы и перекрыли дорогу. Я сомневался – пойти или не пойти – но, по итогу, пошел на перекрытие дороги, я постоял там. Потом приехал бус, грузовичок с площадкой, все взяли по бутылке, я взял большой камень. По итогу, мы поехали к бусу ОМОНа и ребята закидали бутылками, тем самым разбив стекло, насколько я понял. Я тоже кинул, но за счет того, что был слишком большой камень, я его так и не докинул. Потом мы все убежали во двор. После этого мы вернулись на перекресток и стали убирать, расходиться.

Молодому человеку только исполнилось 17. Его действиям будет дана правовая оценка.

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