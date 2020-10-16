«Мы их заряжаем позитивом, им легче работается». Молодёжь Гомеля проводит флешмобы в поддержку медиков

Новости Беларуси. «Спасибо Медикам!» Цикл флешмобов под таким названием проходит в медучреждениях Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежь областного центра поддержала и поблагодарила медицинских работников, исполнив для них творческие номера. Возле центральной поликлиники с танцем выступили учащиеся Гомельского педагогического колледжа.

Сотрудники медучреждения с интересом наблюдали за флешмобом из окон.

Анастасия Сычева, учащаяся Гомельского педагогического колледжа имени Л. Выготского:

Мы хотели хотя бы как-то поблагодарить врачей за их труд и за то, что они помогают нам. Хоть как-то мы их заряжаем позитивом, и им легче работается, наверное, даже от этого.

Виктор Филипенко, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского педагогического колледжа имени Л. Выготского:

Все знают, что хорошее настроение является одним из главных факторов для выздоровления и поддержания здоровья. А для работников, которые это здоровье помогают сохранять, нашим медицинским работникам, такая поддержка от лица молодежи, инициативной молодежи, мне кажется, будет очень полезной и значимой.