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«Мы их заряжаем позитивом, им легче работается». Молодёжь Гомеля проводит флешмобы в поддержку медиков

16 октября 2020 09:42
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Новости Беларуси. «Спасибо Медикам!» Цикл флешмобов под таким названием проходит в медучреждениях Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы их заряжаем позитивом, им легче работается». Молодёжь Гомеля проводит флешмобы в поддержку медиков-1

Молодежь областного центра поддержала и поблагодарила медицинских работников, исполнив для них творческие номера. Возле центральной поликлиники с танцем выступили учащиеся Гомельского педагогического колледжа.

«Мы их заряжаем позитивом, им легче работается». Молодёжь Гомеля проводит флешмобы в поддержку медиков-4

Сотрудники медучреждения с интересом наблюдали за флешмобом из окон.

«Мы их заряжаем позитивом, им легче работается». Молодёжь Гомеля проводит флешмобы в поддержку медиков-7

Анастасия Сычева, учащаяся Гомельского педагогического колледжа имени Л. Выготского:
Мы хотели хотя бы как-то поблагодарить врачей за их труд и за то, что они помогают нам. Хоть как-то мы их заряжаем позитивом, и им легче работается, наверное, даже от этого.

«Мы их заряжаем позитивом, им легче работается». Молодёжь Гомеля проводит флешмобы в поддержку медиков-10

Виктор Филипенко, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского педагогического колледжа имени Л. Выготского:
Все знают, что хорошее настроение является одним из главных факторов для выздоровления и поддержания здоровья. А для работников, которые это здоровье помогают сохранять, нашим медицинским работникам, такая поддержка от лица молодежи, инициативной молодежи, мне кажется, будет очень полезной и значимой.

«Мы их заряжаем позитивом, им легче работается». Молодёжь Гомеля проводит флешмобы в поддержку медиков-13

Ребята уверены: позитивное настроение, которым они могут поделиться, – это хоть и небольшая, но приятная лепта. Вместе легче справиться со всеми трудностями.

# Молодежь Беларуси # общество # Анастасия Сычева # Виктор Филипенко # Фотофакт

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