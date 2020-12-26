«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?

Новости Беларуси. Под государственными флагами «За единую Беларусь!» Участники традиционных субботних автопробегов 26 декабря снова в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз несколькими колоннами – из Минска и Могилева. Несмотря на то, что прошли уже десятки подобных автопробегов, желающих провести выходной в дороге не становится меньше. А в предновогоднее время, кроме общей идеи сохранить мир и порядок в Беларуси, их объединяют еще добрые дела.

По пути участники заехали поздравить с наступающими праздниками воспитанников детского дома в Бобруйске.

Наши акции носят созидательный характер. Мы где-то и детским домам помогли, и субботник устроили. Посещаем какие-то знаковые места, то есть народ даже что-то новое узнает о своей стране. Поэтому акции действительно важные. Важно показать провластному электорату, что мы есть, как бы нас ни старались убедить в обратном. Ну и в то же время, я думаю, и Президент должен увидеть нашу поддержку, потому что он очень многое делает для страны.

Настроение отличное, праздничное. Мы среди своих друзей, родных, тех, кто с нами единые духом. Поэтому у нас все хорошо, все замечательно.

– Скажи, пожалуйста, нравится тебе здесь?

– Да.

– Здесь весело?

– Да.

– Флаги белорусские красивые?

– Да.

– Ты за Батьку?

– Да.

Самое главное в новом году, так как у нас очень много заблудившихся бродяг, которые бродят по нашему городу в выходные дни, все эти заколдованные, зачарованные, невероятные – чтобы они расколдовались, чары с них спали, они выздоровели. Пришли к нам и сказали: «Не надо нам никакие Светки, Пашки, Машки со своими друзьями. Мы с вами будем строить нашу любимую Беларусь».