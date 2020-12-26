Прямой эфир

«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?

26 декабря 2020 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под государственными флагами «За единую Беларусь!» Участники традиционных субботних автопробегов 26 декабря снова в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?-1

В этот раз несколькими колоннами – из Минска и Могилева. Несмотря на то, что прошли уже десятки подобных автопробегов, желающих провести выходной в дороге не становится меньше. А в предновогоднее время, кроме общей идеи сохранить мир и порядок в Беларуси, их объединяют еще добрые дела.

«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?-4

По пути участники заехали поздравить с наступающими праздниками воспитанников детского дома в Бобруйске.

«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?-7

Наши акции носят созидательный характер. Мы где-то и детским домам помогли, и субботник устроили. Посещаем какие-то знаковые места, то есть народ даже что-то новое узнает о своей стране. Поэтому акции действительно важные. Важно показать провластному электорату, что мы есть, как бы нас ни старались убедить в обратном. Ну и в то же время, я думаю, и Президент должен увидеть нашу поддержку, потому что он очень многое делает для страны.

«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?-10

Настроение отличное, праздничное. Мы среди своих друзей, родных, тех, кто с нами единые духом. Поэтому у нас все хорошо, все замечательно.

«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?-13

– Скажи, пожалуйста, нравится тебе здесь? 
– Да. 
– Здесь весело? 
– Да. 
– Флаги белорусские красивые? 
– Да. 
– Ты за Батьку? 
– Да.

«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?-16

Самое главное в новом году, так как у нас очень много заблудившихся бродяг, которые бродят по нашему городу в выходные дни, все эти заколдованные, зачарованные, невероятные – чтобы они расколдовались, чары с них спали, они выздоровели. Пришли к нам и сказали: «Не надо нам никакие Светки, Пашки, Машки со своими друзьями. Мы с вами будем строить нашу любимую Беларусь».

«Президент должен увидеть нашу поддержку». Что говорят участники автопробегов «За единую Беларусь»?-19

Могилевская и Минская колонны финишируют в Осиповичах. Там для участников подготовили концертную программу и реконструкцию боя.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МВД обратилось к белорусам в праздничные дни
26 декабря 2020 12:02

МВД обратилось к белорусам в праздничные дни

«Очень большое количество неравнодушных людей задействовано». Ребят из школы-интерната в Городее навестили с подарками
25 декабря 2020 19:42

«Очень большое количество неравнодушных людей задействовано». Ребят из школы-интерната в Городее навестили с подарками

«Радуются прихожане, даже несмотря на коронавирус». Как католики Беларуси отпраздновали Рождество в 2020 году?
25 декабря 2020 19:23

«Радуются прихожане, даже несмотря на коронавирус». Как католики Беларуси отпраздновали Рождество в 2020 году?