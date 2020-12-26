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МВД обратилось к белорусам в праздничные дни

26 декабря 2020 12:02
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Новости Беларуси. «Если вам понадобится помощь – мы рядом!» – МВД обратилось к белорусам. В период новогодних праздников правоохранители напоминают о необходимости быть внимательными на дорогах и при посещении праздничных локаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД обратилось к белорусам в праздничные дни-1

В эти дни инспекторы нередко выявляют нетрезвых водителей. В связи с этим напоминаем вам о том, что управление транспортными средствами и алкоголь несовместимы. Проведите время в кругу семьи, не подвергая близких опасности. С наступающим вас!

МВД обратилось к белорусам в праздничные дни-4

Наступают новогодние, рождественские праздники. Во всех городах Беларуси будут проходить массовые мероприятия, на которых вашу общественную безопасность будут охранять наряды милиции.

МВД обратилось к белорусам в праздничные дни-7

Будьте внимательны друг к другу. Если вам понадобится помощь – мы всегда рядом и поможем!

# Новый год # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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