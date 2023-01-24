В Беларуси есть Национальный детский технопарк. Как вырастить будущего учёного?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, и Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Как идет отбор в научные институты? Это из вузов ребята приходят? Как вырастить будущего ученого?

Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси:

Это многоэтапная система, которая начинается еще задолго до прихода в научные учреждения. Мы убеждены, что формирование научных компетенций и соответствующего мировоззрения должно начинаться со школьной скамьи. Поэтому конкурсы исследовательских работ, которые проводятся в школах, являются важным элементом этой системы после формирования ученого через десяток лет. В последующем, когда люди уже занимаются в старших классах, у них появляется склонность к тем или иным предметам, они могут уже специализацию будущую свою выбирать. У нас, согласно указу главы государства, был создан Национальный детский технопарк. Создан в том числе и для того, чтобы формировать соответствующие исследовательские компетенции и прививать привязанность у людей к исследовательской работе, к точным наукам. В конце прошлого года мы завершили строительство учебного корпуса Национального детского технопарка и общежития. Это позволило увеличить количество детей, которые обучаются в Национальном детском технопарке. Юлия Бешанова:

Интерес большой у детей к этому? Петр Пекутько:

Большой интерес. По-моему, более 700 детей прошли за прошлый год обучение в Национальном детском технопарке. Там у них учебные программы уже по 15 специальностям проходят. Конкурс в среднем составил четыре человека на место. Мы полагаем, что в дальнейшем, с ростом информированности самих детей и их родителей о деятельности технопарка, конкурс этот будет увеличиваться. То есть туда набираются лучшие. Юлия Бешанова:

Дети туда поступают?

Петр Пекутько:

Фактически да. Осуществляется отбор. Но он осуществляется в каждом регионе, чтобы никого не обделить, чтобы дети из любого региона могли попасть на обучение. Юлия Бешанова:

Какие надежды возлагаете на этих детей? Это будущие ученые? Петр Пекутько:

Я не скажу, что это будущие ученые, но это будущие инноваторы, специалисты в узких областях, технических областях наук, естественных областях наук. Уже сейчас мы видим результаты их обучения. Во-первых, они сами выполняют в качестве выпускной работы исследовательский проект, то есть компетенции у них уже какие-то появляются. В дальнейшем они участвуют в научных конференциях, конкурсах. Абсолютное большинство этих детей в этом участвует. По итогам вступительной кампании в 2022 году мы обратили внимание на то, что почти 85 % выпускников детского технопарка (это учащиеся 11 класса, которые проходили обучение по программе в Национальном детском технопарке) поступили в дальнейшем либо в университет, либо в среднее специальное учреждение по той специальности, по которой они обучались в технопарке. Юлия Бешанова:

То есть это возможность выбрать и определиться? Петр Пекутько:

Даже не столько выбрать и определиться (скорее всего, они уже определились), а утвердиться в выбранной специальности, получить новые компетенции. Естественно, значительная доля учащихся технопарка, мы на это надеемся, в будущем придет в научные учреждения, будет учиться. Но после уровня среднего образования есть же уровень высшего образования – университеты. По нашей статистике, не менее трети всех студентов, которые обучаются в университетах, проходят через те или иные формы научных исследований. Какие это формы? Это деятельность многочисленных студенческих научно-исследовательских лабораторий в университетах, в каждом университете они есть и не одна. Затем конкурсы научных работ студентов, гранты, которые выделяются самими университетами.

Юлия Бешанова:

То есть фактически на студенческом уровне уже видно, будет у этого человека продолжение научной карьеры или нет? Петр Пекутько:

Да. Во-первых, это видно. Во-вторых, сам студент может попробовать участвовать в таких исследовательских проектах, конкурсах, чтобы понять, насколько ему подходит, насколько ему интересна исследовательская работа. Юлия Бешанова:

Это такой кропотливый и нелегкий труд. Петр Пекутько:

Безусловно. Если научный руководитель с ними присутствует, наблюдает, то лучших он выберет потом к себе. Юлия Бешанова:

А вы мечтали быть ученым?

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Я мечтал быть ученым с 11 класса, до этого я мечтал быть другим специалистом. Но тут, конечно, большое значение имеет личность педагога, его профессионализм и то, что он детям прививает. Мой учитель истории, слава богу, он еще и работает, дай бог ему здоровья работать дальше… Во многом благодаря учителю истории, который заинтересовал предметом, и он сам когда-то учился в аспирантуре, именно интерес к предмету перерос в желание узнавать что-то новое, то, чего никто не знает про историю, археологию Беларуси. Тут, конечно, важна личность самого педагога в школе. И это правда, что ученый растет со школьной скамьи, что главное, чтобы интерес к науке не угас, чтобы в старших классах, когда поступление в университет… Правильно Петр Николаевич сказал, что делается в вузовской науке, так же мы как Совет молодых ученых активно работаем со школьниками. Сейчас у нас запустился проект молодых академий – таких научных объединений, которые создаются при крупнейших институтах, чтобы школьники более активно приходили на экскурсии в лаборатории, где-то пробовали себя в роли помощников уже взрослым ученым, чтобы их интерес… Юлия Бешанова:

Насколько ученые готовы принимать таких помощников?