Как гадать в канун старого Нового года и почему нельзя одалживать деньги 14 января?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 11 января – Страшный день. Считалось, что именно в это время особенно неистовствовала нечистая сила, рассказали в программе «Плюс-минус». Уберечься от ее проделок можно было с помощью обрядов и молитв. Считалось, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы. До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

13 января – канун Нового года по старому стилю, или Васильевы колядки. В эту ночь следили за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада – к изобилию молока и рыбы; с востока – к урожаю фруктов и ягод.