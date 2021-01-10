Как гадать в канун старого Нового года и почему нельзя одалживать деньги 14 января?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.
11 января – Страшный день. Считалось, что именно в это время особенно неистовствовала нечистая сила, рассказали в программе «Плюс-минус». Уберечься от ее проделок можно было с помощью обрядов и молитв. Считалось, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.
До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю
13 января – канун Нового года по старому стилю, или Васильевы колядки.
В эту ночь следили за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада – к изобилию молока и рыбы; с востока – к урожаю фруктов и ягод.
14 января – Васильев день. На Василия в доме полагалось обязательно иметь денежный запас. В долг же не давали, чтобы не «отдать» свой достаток. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год.