Мишура, гирлянды и ёлка – узнали у ветеринара о главных угрозах в новогодние праздники для питомцев

Близится Новый год. Время радости, веселья и, конечно же, праздничного убранства наших домов. Но для наших любимых питомцев эта пора может быть опасной. Как уберечь наших четвероногих друзей, рассказал гость.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Гринчик, ветеринарный врач ветеринарной станции Партизанского района г. Минска.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие опасности поджидают наших четверолапых друзей в праздники?
Андрей Гринчик, ветеринарный врач ветеринарной станции Партизанского района г. Минска:
В первую очередь нужно понимать, что праздники – это для нас, для людей, а для животных будет больше стрессовых ситуаций. К любой стрессовой ситуации нужно подготавливаться заранее. Самый главный атрибут Нового года – это новогодняя елка. И если у вас, например, котик, и он очень ловкий, озорной и любопытный, по сути, елка уже может представлять для него определенную опасность, потому что это классная штука, на которую можно с разбегу залететь.
Ольга Бурлакова:
А что несет опасность в елке?
Андрей Гринчик:
Сама конструкция, на ней может быть гирлянда, механический фактор. Животное может вследствие падения травмироваться.
Юлия Самусенко, ведущая:
Давайте прямо сейчас дадим нашим телезрителям несколько советов, как подготовить все-таки дом правильно к Новому году, чтобы питомец был жив, здоров и счастлив.
Андрей Гринчик:
Если вы любите стеклянные игрушки, то, пожалуй, лучше их отложить, потому что животное вследствие того же падения елки может их уронить и разбить. А пластмассовые современные игрушки бьются.
Если вы украшаете гирляндами, выбирайте места наиболее недоступные для питомца. Если есть возможность, спрятать провода, чтобы не было доступа. Если вы хотите большую елку, то позаботиться о стойком, крепком основании, подразумевая возможную нагрузку на это дерево.
Подробности в видео.