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Мишура, гирлянды и ёлка – узнали у ветеринара о главных угрозах в новогодние праздники для питомцев

24 декабря 2025 11:13
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Близится Новый год. Время радости, веселья и, конечно же, праздничного убранства наших домов. Но для наших любимых питомцев эта пора может быть опасной. Как уберечь наших четвероногих друзей, рассказал гость.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Гринчик, ветеринарный врач ветеринарной станции Партизанского района г. Минска.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие опасности поджидают наших четверолапых друзей в праздники?

Мишура, гирлянды и ёлка – узнали у ветеринара о главных угрозах в новогодние праздники для питомцев-2

Андрей Гринчик, ветеринарный врач ветеринарной станции Партизанского района г. Минска:
В первую очередь нужно понимать, что праздники – это для нас, для людей, а для животных будет больше стрессовых ситуаций. К любой стрессовой ситуации нужно подготавливаться заранее. Самый главный атрибут Нового года – это новогодняя елка. И если у вас, например, котик, и он очень ловкий, озорной и любопытный, по сути, елка уже может представлять для него определенную опасность, потому что это классная штука, на которую можно с разбегу залететь.

Ольга Бурлакова:
А что несет опасность в елке?

Андрей Гринчик:
Сама конструкция, на ней может быть гирлянда, механический фактор. Животное может вследствие падения травмироваться.

Юлия Самусенко, ведущая:
Давайте прямо сейчас дадим нашим телезрителям несколько советов, как подготовить все-таки дом правильно к Новому году, чтобы питомец был жив, здоров и счастлив.

Андрей Гринчик:
Если вы любите стеклянные игрушки, то, пожалуй, лучше их отложить, потому что животное вследствие того же падения елки может их уронить и разбить. А пластмассовые современные игрушки бьются.

Если вы украшаете гирляндами, выбирайте места наиболее недоступные для питомца. Если есть возможность, спрятать провода, чтобы не было доступа. Если вы хотите большую елку, то позаботиться о стойком, крепком основании, подразумевая возможную нагрузку на это дерево.

Подробности в видео.

# Животные # Домашние животные # Человек и животные # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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