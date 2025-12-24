Лукашенко заслушал доклад министра обороны Беларуси

Военно-политическая ситуация в регионе, состояние дел в Вооруженных Силах Беларуси, знаковые переговоры на Западном треке, нормализация отношений с соседними странами, размещение ракетного комплекса «Орешник» и гарантии безопасности в новогодние праздники. В центре внимания Президента Беларуси – вопросы обеспечения безопасности страны. Сегодня, 24 декабря, глава государства заслушал доклады министра обороны и председателя КГБ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Беларуси доложил Главнокомандующему о состоянии дел в Вооруженных Силах и развитии дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Россией. Детально был рассмотрен и ряд кадровых вопросов – предложения по назначениям в Вооруженных Силах.

Одна из ключевых тем касалась размещения в Беларуси ракетного комплекса «Орешник» и его постановки на боевое дежурство. Речь шла и о развитии отечественного ракетостроения. Это перспективное направление для наращивания собственных компетенций.

На прошедшем втором заседании VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил о планах по совершенствованию реактивной системы залпового огня «Полонез». На днях прошли пуски. Увеличена дальность полета ракеты и улучшена точность стрельбы. Было доложено о результатах испытаний, успешном опыте модернизации ЗРК «Бук» и поставках этих комплексов в войска. В ходе доклада министра обороны поднятые вопросы обсуждены в практической плоскости, поставлены необходимые задачи.