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Активировано более 500 тыс. личных кабинетов. Рассказываем, какие услуги можно получить на портале «Е-Паслуга»

24 декабря 2025 09:06
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В эпоху цифровых технологий электронные услуги становятся неотъемлемой частью нашей жизни, экономя время и упрощая взаимодействие с госорганами.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Майя Енделадзе, пресс-секретарь Национального центра электронных услуг.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие услуги на портале «Е-Паслуга» больше пользуются популярностью?

Активировано более 500 тыс. личных кабинетов. Рассказываем, какие услуги можно получить на портале «Е-Паслуга» -2

Майя Енделадзе, пресс-секретарь Национального центра электронных услуг:
Регистрация иностранных граждан, проверка автомобиля на отсутствие ДТП, был ли он в угоне, справка о себе, не было ли правонарушений.

Александр Стасевич, ведущий:
А что еще недоступно на портале, но очень просят люди?

Майя Енделадзе:
Очень просят люди, и мы сами уже ждем этой услуги, это постановка детей на учет в детский сад на очередь.

Ольга Бурлакова:
А сколько уже подключилось белорусов к «Е-Паслуге»?

Майя Енделадзе:
У нас активировано 520 тысяч электронных личных кабинетов. Для 9-миллионной страны это не так много. Но 520 тысяч активированных личных кабинетов нам в прошлом году дало 147 миллионов электронных услуг. То есть вот столько раз граждане получали электронные услуги через «Е-Паслугу».

Подробности в видео.

# Ольга Бурлакова # Социальная инфраструктура # Интернет # Александр Стасевич # Юлия Самусенко

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