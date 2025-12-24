Активировано более 500 тыс. личных кабинетов. Рассказываем, какие услуги можно получить на портале «Е-Паслуга»

В эпоху цифровых технологий электронные услуги становятся неотъемлемой частью нашей жизни, экономя время и упрощая взаимодействие с госорганами.

Майя Енделадзе, пресс-секретарь Национального центра электронных услуг:

Регистрация иностранных граждан, проверка автомобиля на отсутствие ДТП, был ли он в угоне, справка о себе, не было ли правонарушений.

Александр Стасевич, ведущий:

А что еще недоступно на портале, но очень просят люди?

Майя Енделадзе:

Очень просят люди, и мы сами уже ждем этой услуги, это постановка детей на учет в детский сад на очередь.

Ольга Бурлакова:

А сколько уже подключилось белорусов к «Е-Паслуге»?

Майя Енделадзе:

У нас активировано 520 тысяч электронных личных кабинетов. Для 9-миллионной страны это не так много. Но 520 тысяч активированных личных кабинетов нам в прошлом году дало 147 миллионов электронных услуг. То есть вот столько раз граждане получали электронные услуги через «Е-Паслугу».