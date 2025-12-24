Председатель КГБ доложил Лукашенко об обстановке в Беларуси накануне рождественских и новогодних праздников

Всесторонне тема обеспечения национальной безопасности прозвучала в докладе председателя КГБ. Президенту доложено о работе Комитета госбезопасности по линии разведки и контрразведки, обстановке в Беларуси накануне рождественских и новогодних праздников. Глава государства поручил держать все происходящие процессы под контролем, чтобы надежно обеспечить безопасность в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Конечно, в этой ситуации глава государства обращает внимание, что разные могут быть происшествия. Сегодняшний доклад – это в том числе глубокий взгляд в то, что может произойти. Доложено главе государства, что ситуация контролируема. Комитет госбезопасности в тесном взаимодействии с МВД, Следственным комитетом, прокуратурой, другими силовыми структурами и экстренными службами будет нести службу в усиленном режиме.

Все у нас под контролем, мы не расслабляемся, мы видим определенные угрозы, которые могут быть. Я хотел бы заявить, что пока такой настораживающей информации о том, что что-то должно произойти, у Комитета госбезопасности, у всех подразделений по всем линиям работы – нет. Мы имеем в виду, что все может произойти. Поэтому готовы к действиям в любых ситуациях, и народ, наше население могут спокойно проводить время в ходе этих праздников.