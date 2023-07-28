Уберём хлеб в кратчайшие сроки, минимизируя потери. Власти поздравили первых тысячников Гомельщины

Радуют не только показатели уборочной кампании по стране в целом. Уже наметились и лидеры жатвы, которые сделали существенный вклад в пополнение закромов Родины. 28 июля в Гомельской области чествовали первых комбайнеров-тысячников этого сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйстве «Калининский» Добрушского района заветный рубеж преодолели сразу три экипажа передовиков. С настоящими героями жатвы встретилась Анна Корольчук.

Сергей Белоусов, старший комбайнер сельхозпредприятия «Калининский»:

Работается, конечно, нормально на новой технике. Лучше, чем на старом. Сколько мы: четыре сезона? Четыре сезона мы на старом комбайне работали. И в этом году уже больше 10 лет старому бы было. И, по сравнению со старым, это две большие разницы.

В 2023 году Сергей Белоусов – триумфатор. Вместе со своим дядей Владимиром Белоусовым они собрали первую 1 000 тонн зерна. Не только в районе, но и в области. Часть своего успеха экипаж связывает с главным тружеником в поле – новый комбайн получили в прошлом году.

В хозяйстве «Калининский» сегодня тройной праздник, на хлебной ниве чествуют 9 человек: сразу три экипажа и еще трое водителей преодолели тысячный рубеж. С детства труд хлебороба знает Николай Варганов. Первый опыт получил еще от деда. А сейчас дело всей жизни передает сыну. Возможно, в профессиональных династиях и кроется секрет трудовых подвигов.

Николай Варганов, старший комбайнер сельхозпредприятия «Калининский»:

Сейчас я работаю с сыном, передаю свой опыт. Илья Варганов, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Калининский»:

С отцом хорошо, ответственность всегда и работаем вместе. Передает навыки мне. Все рассказывает, показывает, как. Научил тоже с детства. И все получается.

– Любит технику.

– Работал на тракторе.

– Еще хочет на отцовском «Кировце» поработать, но это осенью.

Слова поздравлений и подарки от руководства области и района, задорные песни и традиционный каравай. Впрочем, для них это лишь начало. За прошлый сезон эти экипажи успели намолотить по 2 000 тонн. На достойный результат рассчитывают и в нынешнюю страду.

Анна Корольчук, корреспондент:

Золотое зерно – не просто красивый эпитет, но и истинная цена добытого урожая. Каждый наливной колосок – это переживания и верные решения агронома, пот и бессонные ночи хлеборобов и надежды людей на хорошую погоду.

Зерновые в «Калининском» начали убирать еще 12 июля, а до заветных тысяч добрались только сегодня. Использовали каждый погожий час. И, несмотря на это, хозяйство уже успело выполнить госзаказ по пшенице и рапсу. На очереди – уже созревшие, но ожидающие своего часа овес, рожь и тритикале.

Дмитрий Петрожицкий, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:

На сегодняшний день мы убрали чуть более 50 тысяч гектаров. Намолотили порядка 120 тысяч тонн – это составляет порядка 20 % убранных площадей. Погодные условия, которые складывались до сей поры, не позволяли нам войти в фазу уборки, но, с учетом прогноза погоды, мы настроены на то, что мы этот хлеб уберем в кратчайшие сроки и, соответственно, минимизируем все потери.