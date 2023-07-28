Три года просидела в тюрьме США по ложным обвинениям. Рассказываем историю Миры Тэрады

Григорий Азаренок, СТВ: Вы сами прошли через американскую систему репрессий, через жестокость тех, кто постоянно вещает о правах человека и учит нас этим правам. Расскажите эту историю, как это случилось? Белорусские зрители могут быть не в курсе. Расскажите, что такое американская юстиция так называемая.

Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:

Да, действительно, вы правы. В 2018 году, в декабре, я путешествовала в Европу и была арестована, даже не арестована, а похищена на территории Финляндии по прошению США. Практически на протяжении 7 месяцев я боролась с экстрадицией, но в результате была выгнана в США. Министр юстиции, который подписал это решение, на следующий день сложил свои полномочия. И уже в США я боролась не только за свою свободу, но и за свою жизнь. К сожалению, в Штатах общепринятые, наверное, общенавязанные понятия демократии, свободы слова, правосудия, права на честный суд полностью отсутствуют, потому что вся система юстиции, вся работа правоохранительных органов, пенитенциарной системы, основанной исключительно на шантаже, на создании страхов, запугивании, манипуляциях, любых основных базовых прав человек, попадая в эту систему в США, оказывается лишен.

То же самое произошло со мной. Более того, после того как меня вынудили подписать признательные показания, приговорив меня к 2,5 года лишения свободы, после отбытого срока меня не освободили. Еще на протяжении четырех месяцев удерживали, переводя из тюрьмы в тюрьму, из одного пенитенциарного учреждения в другое. И только спустя практически три года совместными усилиями Министерства иностранных дел Российской Федерации, правозащитного сообщества, средств массовой информации удалось все-таки меня вернуть на родину в мае 2021 года. После этого я и занялась активно, уже в активной фазе правозащитной деятельности. Как раз таки занимаюсь не только борьбой за права людей, которые попали под репрессивную машину правоохранительной, пенитенциарной судебных систем, но так же защиты прав православных. Как священнослужителей, так и паствы. И, в частности, защиты прав деток.

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