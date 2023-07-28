Кубраков о подготовке к II Играм стран СНГ: подготовка МВД началась, когда объявили о проведении Игр в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители готовы обеспечить безопасность на II Играх стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.
Новости Беларуси. Белорусские правоохранители готовы обеспечить безопасность на II Играх стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.
На «Минск-Арене» прошли крупные межведомственные тактико-специальные учения, во время которых подразделения милиции, медики, спасатели отработали совместные действия в особых условиях. Нарушение общественного порядка на трибунах и появление в небе беспилотников, попытка прорыва на охраняемую территорию и даже взрыв.
Это лишь часть сценария тренировки. Надо отметить, что в быстро меняющихся условиях участники мероприятия продемонстрировали слаженность и оперативность.
Фото: сайт Министерства внутренних дел Беларуси
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы постарались отработать те вводные, вероятные вводные, чрезвычайные происшествия, которые могут быть, и сотрудники должны быть готовы к действиям в особых условиях. Как мы увидели сегодня на контрольно-пропускном пункте, применению либо использованию как табельного оружия, так и других спецсредств для обеспечения безопасности наших граждан. Подготовка к II Играм СНГ началась сотрудниками милиции, как только было объявлено, что в нашей стране будут проходить такие спортивные мероприятия. Прорабатываем каждый шаг, мы очень четко анализируем ситуацию, которая происходит за пределами нашей страны. Сегодня приняты все необходимые меры.
Все арены, где пройдут состязания, уже взяты под контроль правоохранителей. Безопасность во время предстоящих Игр стран СНГ будет обеспечиваться не только на спортивных объектах, но и в фанзонах и других массовых местах. Наряды будут нести службу круглосуточно. Сформирован также оперативно-ситуационный штаб, в который вошли не только правоохранители, но и представители Минспорта, МЧС и Минздрава.