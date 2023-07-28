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Кубраков о подготовке к II Играм стран СНГ: подготовка МВД началась, когда объявили о проведении Игр в Беларуси

28 июля 2023 20:31
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители готовы обеспечить безопасность на II Играх стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Кубраков о подготовке к II Играм стран СНГ: подготовка МВД началась, когда объявили о проведении Игр в Беларуси-1

На «Минск-Арене» прошли крупные межведомственные тактико-специальные учения, во время которых подразделения милиции, медики, спасатели отработали совместные действия в особых условиях. Нарушение общественного порядка на трибунах и появление в небе беспилотников, попытка прорыва на охраняемую территорию и даже взрыв.

Кубраков о подготовке к II Играм стран СНГ: подготовка МВД началась, когда объявили о проведении Игр в Беларуси-4

Это лишь часть сценария тренировки. Надо отметить, что в быстро меняющихся условиях участники мероприятия продемонстрировали слаженность и оперативность.

Кубраков о подготовке к II Играм стран СНГ: подготовка МВД началась, когда объявили о проведении Игр в Беларуси-7

Фото: сайт Министерства внутренних дел Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы постарались отработать те вводные, вероятные вводные, чрезвычайные происшествия, которые могут быть, и сотрудники должны быть готовы к действиям в особых условиях. Как мы увидели сегодня на контрольно-пропускном пункте, применению либо использованию как табельного оружия, так и других спецсредств для обеспечения безопасности наших граждан. Подготовка к II Играм СНГ началась сотрудниками милиции, как только было объявлено, что в нашей стране будут проходить такие спортивные мероприятия. Прорабатываем каждый шаг, мы очень четко анализируем ситуацию, которая происходит за пределами нашей страны. Сегодня приняты все необходимые меры.

Кубраков о подготовке к II Играм стран СНГ: подготовка МВД началась, когда объявили о проведении Игр в Беларуси-10

Все арены, где пройдут состязания, уже взяты под контроль правоохранителей. Безопасность во время предстоящих Игр стран СНГ будет обеспечиваться не только на спортивных объектах, но и в фанзонах и других массовых местах. Наряды будут нести службу круглосуточно. Сформирован также оперативно-ситуационный штаб, в который вошли не только правоохранители, но и представители Минспорта, МЧС и Минздрава.

# Игры стран СНГ # общество # Иван Кубраков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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