Кубраков о подготовке к II Играм стран СНГ: подготовка МВД началась, когда объявили о проведении Игр в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители готовы обеспечить безопасность на II Играх стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

На «Минск-Арене» прошли крупные межведомственные тактико-специальные учения, во время которых подразделения милиции, медики, спасатели отработали совместные действия в особых условиях. Нарушение общественного порядка на трибунах и появление в небе беспилотников, попытка прорыва на охраняемую территорию и даже взрыв.

Это лишь часть сценария тренировки. Надо отметить, что в быстро меняющихся условиях участники мероприятия продемонстрировали слаженность и оперативность.

Фото: сайт Министерства внутренних дел Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы постарались отработать те вводные, вероятные вводные, чрезвычайные происшествия, которые могут быть, и сотрудники должны быть готовы к действиям в особых условиях. Как мы увидели сегодня на контрольно-пропускном пункте, применению либо использованию как табельного оружия, так и других спецсредств для обеспечения безопасности наших граждан. Подготовка к II Играм СНГ началась сотрудниками милиции, как только было объявлено, что в нашей стране будут проходить такие спортивные мероприятия. Прорабатываем каждый шаг, мы очень четко анализируем ситуацию, которая происходит за пределами нашей страны. Сегодня приняты все необходимые меры.