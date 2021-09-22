«Местные жители собрали продукты питания». Начальник погранзаставы рассказал, как белорусы помогают беженцам
Новости Беларуси. 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. В ответ наша «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь людям, бежавшим от войны за мирной жизнью, оказывают белорусские пограничники и местные жители. 22 сентября им передали теплую одежду и еду.
По ту сторону человечности пограничники заставы «Русаки» передают теплую одежду, воду и еду. Гуманитарная помощь – это все, что Беларусь может предложить. Ведь единственная цель восточных гостей Евросоюза – найти пристанище именно там.
Но транзит в Германию через Польшу теперь ставит под угрозу их здоровье и жизни. От светлых намерений и теплых помыслов толку мало. Люди согреваются и питаются тем, что передают с белорусской стороны. Помочь беженцам приходят жители приграничных деревень.
Алексей Пипченко, начальник пограничной заставы «Русаки»:
Пограничная застава собрала резерв вещевого имущества, местные жители собрали продукты питания. Местное население из новостей узнало, что у нас недалеко люди в такой ситуации оказались, обращались ко мне не один раз, чтобы как-то осуществить помощь, передать продукты питания, вещевое имущество. Мы сегодня совместно с местными жителями собрали небольшую помощь и передали им.
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