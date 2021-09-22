«Местные жители собрали продукты питания». Начальник погранзаставы рассказал, как белорусы помогают беженцам

Новости Беларуси. 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. В ответ наша «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь людям, бежавшим от войны за мирной жизнью, оказывают белорусские пограничники и местные жители. 22 сентября им передали теплую одежду и еду.

По ту сторону человечности пограничники заставы «Русаки» передают теплую одежду, воду и еду. Гуманитарная помощь – это все, что Беларусь может предложить. Ведь единственная цель восточных гостей Евросоюза – найти пристанище именно там.