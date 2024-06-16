Мир устал от давления США! Почему БРИКС в центре мирового внимания и ждут ли в объединении Беларусь?

В российском Нижнем Новгороде состоялась встреча глав МИД стран БРИКС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2024 году она прошла в расширенном составе. К основной десятке присоединились страны-партнеры. Это больше 20 государств. В том числе и Беларусь. Мы, кстати, подали за явку на вступление и уже заручились поддержкой основных игроков. Особенность этой встречи еще и в том, что в этом году заметно увеличилось представительство Южной и Юго-Восточной Азии. А значит, влияние БРИКС в мире только растет.

Запад это понимает, и, как отмечали эксперты, с которым нам удалось пообщаться на полях переговоров, давление США и союзников на членов организации, особенно на тех, кто проявляет интерес к ней, усиливается. Но процесс перехода к многополярности уже идет. Его не остановить. Потому и БРИКС поддерживает мировое большинство, от которого Запад так старательно пытается отгородиться. Почему БРИКС уже называют примером многополярности, какие вопросы обсуждали на СМИД и когда Беларусь присоединится к объединению? Команда «Недели» отправилась в Нижний Новгород.

Ольга Коршун, политический обозреватель:

В БРИКС входят 10 стран. В прошлом году организация расширилась. К Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Еще больше стран – от 2 до 3 десятков – в той или иной мере проявляют заинтересованность в сотрудничестве с организацией. Спрос на БРИКС сегодня так велик, что на последнем саммите в ЮАР решили разработать даже отдельную категорию для тех, кто стремится попасть в сообщество. Это страны-партнеры, среди которых и Беларусь. Буквально на глазах БРИКС становится новым полюсом геополитического притяжения, влияние и привлекательность которого стремительно растет. Это подтверждает и количество делегаций, которые приехали в Нижний Новгород на встречу глав МИД БРИКС. Нашу возглавлял Сергей Алейник. Во многом дело в подходах и принципах устройства организации. На планете просто устали от постоянного давления Америки и ее союзников. На смену привычным инструментам однополярного мира БРИКС предлагает диалог и кооперацию.

Уже никто не скрывает, что международная торговля и финансовая система стали оружием и средством наказания «несогласных», скажет Сергей Алейник на расширенном заседании. Но БРИКС имеет все шансы стать новой экономической силой. Наша страна готова присоединиться к этому процессу. Читайте здесь: Алейник: Беларусь полностью разделят цели и подходы БРИКС по формированию нового миропорядка Более 20 стран хотят вступить в БРИКС. Как проходит формирование нового миропорядка? Алейник: для нас принципиально важным является продвижение нашей заявки на вступление в БРИКС Но кроме экономики сегодня перед мировыми игроками стоят и проблемы безопасности. Система сдержек и противовесов, установленная после Второй мировой, уже не работает. Это особенно очевидно на примерах израиле-палестинского и украинского конфликтов, которые на СМИД обсуждали отдельно. Чтобы погасить очаги нестабильности, уже недостаточно сесть за стол переговоров. Важно устранить источник пожара, чтобы погасить его раз и навсегда.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Надо вернуть украинский режим в правовое поле, в котором живут все другие ответственные и порядочные члены мирового сообщества. Оставить эту ситуацию и сесть за стол переговоров как ни в чем не бывало – это неправильно. Общими усилиями страны БРИКС помогут обновить европейскую систему безопасности, что вернет нас к балансу и равновесию. Беларусь готова содействовать этому, в том числе что касается разрешения украинского конфликта.