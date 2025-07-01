Туск: Польша вводит временный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой

Польша временно восстанавливает пограничный контроль с Германией и Литвой. Об этом объявил премьер-министр Дональд Туск, отметив, что он неоднократно предупреждал Берлин о растущем недовольстве, пишет РИА Новости.

Он отметил, что были приняты меры, чтобы минимизировать последствия для граждан Польши. Поводом для этого стали сведения о том, что немецкая полиция якобы высылает нелегальных мигрантов на польскую территорию.

Ранее Варшава уже подвергала критике подобные действия Германии, а экс-президент Анджей Дуда подчеркивал, что Польша не собирается решать миграционные проблемы за своих соседей.