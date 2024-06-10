Алейник: для нас принципиально важным является продвижение нашей заявки на вступление в БРИКС

В 2024 году формат СМИД БРИКС был расширен. На переговоры в Россию приехали главы МИД более чем двух десятков стран. Что касается присоединения Беларуси, по словам Сергея Алейника, мы заручились поддержкой основных членов объединения. Россия, которая в этом году председательствует в организации, еще ранее заявляла, что будет способствовать вступлению Беларуси в БРИКС по ускоренной процедуре.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Для нас принципиально важным является продвижение нашей заявки на вступление в БРИКС, мы подали заявку на вступление в прошлом году. Она позитивно была воспринята первоначальными странами – основательницами. Сейчас мы работаем со всеми странами – членами организации. И как раз в рамках этого заседания предметно обсуждается вопрос продвижения заявок всех стран, которые подали их на вступление в эту организацию и создание так называемого партнерства БРИКС, которые, мы надеемся, будет утверждено на саммите глав государств в октябре в Казани.