Более 20 стран хотят вступить в БРИКС. Как проходит формирование нового миропорядка?

В Нижнем Новгороде продолжается встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Сегодня – в расширенном формате. К диалогу присоединились и так называемые страны-партнеры – те государства, которые проявляют заинтересованность к БРИКС. Их более 20. В том числе и наша страна, которая уже подала заявку на вступление в объединение и заручилась поддержкой его основных участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в Нижнем Новгороде выступил министр иностранных дел нашей страны. Сергей Алейник выразил позицию белорусской стороны по основным международным проблемам и тем вопросам, которые стоят на повестке БРИКС. Все подробности в репортаже политического обозревателя Ольги Коршун.

Министр иностранных дел Беларуси задает своеобразный тон второму дню СМИД БРИКС. Удар в главный колокол Нижегородского кремля – и заседание можно считать открытым.

Сегодня встреча проходит в расширенном составе. К основным участникам БРИКС присоединились страны-партнеры. Среди них и Беларусь. Всего во встрече в Нижнем Новгороде участвуют более 20 государств. В 2024 году заметно увеличилось представительство Южной и Юго-Восточной Азии.

Ольга Коршун, политический обозреватель СТВ:

Расширенное заседание говорит о том, что к БРИКС только растет внимание со стороны самых разных государств. Это и немудрено, ведь сегодня Запад предлагает пользоваться инструментами однополярного мира – это давление и санкции. В БРИКС о таком даже не думают. Это территория, где действуют правила равноправия и взаимоуважения.

Проявляет интерес к БРИКС и Лаос. Укрепление отношений, в том числе через эту организацию – одна из тем двусторонней встречи. А еще Лаос в этом году – председатель в АСЕАН. Это дополнительная точка опоры и сопряжения с БРИКС. О чем говорил на заседании и министр иностранных дел России. БРИКС будет развивать сотрудничество с другими региональными объединениями. Что сбалансирует расстановку сил на планете.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Речь идет о форматах, в которых на деле, а не на словах реализованы принципы равноправного сотрудничества, среди них, наряду с БРИКС: ШОС, Африканский союз, ЕАЭС, СНГ, АСЕАН, Лига арабских государств, но и многие другие объединения. И сегодня мы считаем важным налаживать контакты между всеми подобными интеграционными структурами, которые действуют на региональных уровнях, с одной стороны. И нашим глобальным объединением БРИКС, с другой. Это поможет постепенной и взаимоуважительной гармонизации подходов к тем проблемам, которые стоят на повестке дня всех этих объединений.

Безопасность – это еще и стабильная экономика. Но и здесь Запад не теряет хватку. Продолжаются массированные санкционные атаки, которые рикошетят по третьим странам. Но БРИКС может дать мощный отпор такому мировому финансовому шантажу. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Мы полностью разделяем цели нового Банка развития БРИКС, мобилизацию ресурсов для реализации инфраструктурных проектов и для устойчивого развития. Наша страна могла бы способствовать деятельности нового Банка развития по оказанию финансовой поддержки и торговле на развивающихся рынках и реализации масштабных международных проектов таких, как транспортный коридор Север – Юг и инициатива «Один пояс – один путь». Подробности.

Беларуси есть что предложить БРИКС. Мы готовы сотрудничать в разных сферах: от сельского хозяйства до высоких технологий. Это в организации видят и понимают. В целом двери БРИКС для Беларуси открыты. Нас готовы принять. Остальное, что называется, дело техники. Сергей Рябков: БРИКС с присоединением Беларуси приобретет дополнительную динамику. БРИКС – это не противовес Западу. Это естественное развитие нашей жизнь. Многие на планете уже устали от постоянного давления Америки и ее союзников. На пространстве БРИКС совсем другие правила. Это чувствуется даже в кулуарах, где в прямом смысле идет глобальный диалог, частью которого является и наша страна.

Спешит установить контакты с нами и делегация из Эфиопии. Одна из самых древних стран Африки. По площади в два раза больше Франции и в три – Германии. Эфиопия сейчас на пике активности. Это касается и поиска новых партнеров, в том числе площадке БРИКС.