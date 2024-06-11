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Алейник: Беларусь полностью разделят цели и подходы БРИКС по формированию нового миропорядка

11 июня 2024 14:30
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Беларусь полностью разделят цели и подходы БРИКС по формированию нового миропорядка. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны, выступая на расширенном заседании министров иностранных дел «БРИКС плюс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Сергей Алейник, сейчас есть запрос на новые формы сотрудничества, которые открывают пути для равноправного диалога. Но Запад хочет сохранить доминирование, что дестабилизирует ситуацию в мире. Это касается как безопасности, мы видим это на примере Украины и Палестины, так и экономики. Многие государства, в том числе Беларусь, попали под односторонние западные санкции. Но страны БРИКС обладают достаточной силой, чтобы напрямую влиять на международную повестку и ускорить переход к многополярной системе.

Алейник: Беларусь полностью разделят цели и подходы БРИКС по формированию нового миропорядка-1

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Потенциал БРИКС огромен. Нам необходимо объединить наши усилия против фрагментации международной торговой системы, против усиления протекционизма и введения незаконных односторонних принудительных мер. Важной задачей Беларусь видит развитие механизмов взаимных расчетов и межбанковского сотрудничества в целях снижения рисков, которые глобальная финансовая система потенциально может создать любому члену мирового сообщества. Мы поддерживаем идею расширения использования национальных валют.

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# Международное сотрудничество # общество # Сергей Алейник

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