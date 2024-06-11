Алейник: Беларусь полностью разделят цели и подходы БРИКС по формированию нового миропорядка

Беларусь полностью разделят цели и подходы БРИКС по формированию нового миропорядка. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны, выступая на расширенном заседании министров иностранных дел «БРИКС плюс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Сергей Алейник, сейчас есть запрос на новые формы сотрудничества, которые открывают пути для равноправного диалога. Но Запад хочет сохранить доминирование, что дестабилизирует ситуацию в мире. Это касается как безопасности, мы видим это на примере Украины и Палестины, так и экономики. Многие государства, в том числе Беларусь, попали под односторонние западные санкции. Но страны БРИКС обладают достаточной силой, чтобы напрямую влиять на международную повестку и ускорить переход к многополярной системе.