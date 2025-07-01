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Христофору посоветовал Трампу дистанцироваться от Зеленского

01 июля 2025 11:35
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Христофору посоветовал Трампу дистанцироваться от Зеленского-0

Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Дональд Трамп должен отдалиться от Владимира Зеленского и НАТО, потому что, по его мнению, Россия уверенно идет к победе в конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что такой шаг усилит позиции Трампа.

Ранее Трамп встречался с Зеленским на саммите НАТО в Гааге и признал, что в Украине сложилась более сложная ситуация, чем он ожидал.

Он также высказал сомнения в подходе Киева и отметил желание президента РФ Владимира Путина разрешить конфликт.

Фото: pixabay

# Международная политика

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