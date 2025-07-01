Белорусы выращивают редкие сорта помидоров! Побывали в гостях у многодетной семьи и увидели те самые теплицы

Активные, амбициозные и главное – с землей на «ты». Лучших хозяев приусадебных участков выбрали на областном конкурсе «Властелин села». Они с трепетом относятся к природным просторам, наслаждаются сельской жизнью и строят свое счастье, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Застать семью Олехнович отдыхающими за чаепитием почти не возможно. Каждый день у супругов расписан буквально по минутам. Однако когда на пороге гости, дела ненадолго отложены. Стол ломится от яств, а хозяева радушно встречают приезжих. Здесь, на хуторе, когда до ближайших домов не меньше километра, жизнь ощущается иначе – немного размереннее и гораздо тише. Высокие дубы, простор, легкая прохлада и вперемешку веселые крики детей. Евгений и Полина вместе уже 11 лет. Как они утверждают, именно духовная связь когда-то их объединила и сегодня связывает сильными скрепами. О такой большой и дружной семье супруги мечтали всегда. Они сами с детства были окружены братьями и сестрами. И для своих детей хотели создать такую же теплую атмосферу, пропитанную любовью и заботой.

Когда начинается сезон земледелия, для аграриев наступает самый тяжелый период. Необходимо запустить механизм и наладить все рабочие процессы в огороде и теплицах. Световой день увеличивается, а значит, как можно больше времени Евгений и Полина стараются проводить на грядках и грамотно использовать каждую минуту времени. Ведь от этого зависит будущий урожай и, как следствие, разнообразие блюд на столе.

Полина Олехнович:

Мы имеем 60 соток земли. Живем мы здесь уже пять лет. Сразу здесь был маленький старенький домик, делаем реконструкцию, мы его купили за материнский капитал. На реконструкцию, поскольку у нас каждый год рождались детки, нам дали кредит как многодетной семье. Нам осталось доделать отделку. Здесь работаем, нам очень нравится. Мы его присматривали уже давно, не было возможности. Когда приехали сюда, увидели это место – роща дубовая, природа. Мы земледелием занимаемся, 60 соток земли – для нас это супер!

Семь соток в теплице определены под помидоры – одну из любимых культур фермеров. В свой пик урожайности сочные томаты разных цветов и ароматов выглядывают из зеленой растительности. Ярко-красные, синие, бордовые, желто-оранжевые. Как на конкурсе красоты – каждый борется за внимание и похвалу от агрария.

Евгений Олехнович:

Есть очень редкие сорта – «Северное сияние», похожий сорт «Пальчики», они уже начали созревать, это редкая селекция, их масштабно не продают, они очень вкусные. Когда мы привозим на реализацию, спрос на них большой.