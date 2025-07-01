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Премьер-министр назвал перспективные направления сотрудничества Беларуси и Ливии

01 июля 2025 10:35
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Беларусь и Ливия настроены работать сообща и выстраивать конструктивное взаимодействие на благо народов двух стран. Приоритетная цель – выйти на конкретные экономические проекты. О перспективных направлениях сотрудничества премьер-министр Беларуси и председатель правительства национальной стабильности Ливии говорили 1 июля в Минске. В эти дни делегация из африканского государства находится в Беларуси с визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр назвал перспективные направления сотрудничества Беларуси и Ливии-2

За короткий период времени, а именно за четыре месяца, это уже четвертая белорусско-ливийская встреча. Яркое подтверждение взаимного интереса партнеров. Одна из перспективных точек роста – сельское хозяйство. Номенклатура первых поставок в Бенгази уже определена – это детское питание, комбикорма для животных, а также препараты для борьбы с саранчой. 

Есть что предложить Беларуси и по линии машиностроения. Мы производим широкую линейку качественной пассажирской, грузовой и сельскохозяйственной техники, в которой заинтересованы в Бенгази. Намерены стороны развивать стратегическое партнерство и в других сферах – промышленность, образование, предотвращение стихийных бедствий и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а также здравоохранение и фармацевтика.

Премьер-министр назвал перспективные направления сотрудничества Беларуси и Ливии-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Беларусь также известна уровнем своей медицины. В 2024 году медицинская помощь была оказана более чем 160 тысячам иностранным граждан из 159 стран. В том числе за медицинскими услугами обратились более тысячи граждан Ливии. Зная ваш системный подход в реализации намеченных планов, я убежден, что с вашей стороны взаимовыгодные предложения будут поддержаны. Поэтому я буду рад услышать ваши предложения по нашим перспективным направлениям сотрудничества.

Программа визита наших партнеров максимально насыщенная. Запланирована серия переговоров, а также посещение больше десятка отечественных предприятий, учреждений здравоохранения и образования. 

# Александр Турчин # Международное сотрудничество

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