Премьер-министр назвал перспективные направления сотрудничества Беларуси и Ливии

Беларусь и Ливия настроены работать сообща и выстраивать конструктивное взаимодействие на благо народов двух стран. Приоритетная цель – выйти на конкретные экономические проекты. О перспективных направлениях сотрудничества премьер-министр Беларуси и председатель правительства национальной стабильности Ливии говорили 1 июля в Минске. В эти дни делегация из африканского государства находится в Беларуси с визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За короткий период времени, а именно за четыре месяца, это уже четвертая белорусско-ливийская встреча. Яркое подтверждение взаимного интереса партнеров. Одна из перспективных точек роста – сельское хозяйство. Номенклатура первых поставок в Бенгази уже определена – это детское питание, комбикорма для животных, а также препараты для борьбы с саранчой.

Есть что предложить Беларуси и по линии машиностроения. Мы производим широкую линейку качественной пассажирской, грузовой и сельскохозяйственной техники, в которой заинтересованы в Бенгази. Намерены стороны развивать стратегическое партнерство и в других сферах – промышленность, образование, предотвращение стихийных бедствий и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а также здравоохранение и фармацевтика.