Беларусь готовится отпраздновать День Независимости – рассказываем программу мероприятий
Главный государственный праздник всего через несколько дней отметит Беларусь. 3 июля – день, когда начался отсчет суверенной и независимой истории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно, в эту дату праздничные мероприятия развернутся во всех уголках нашей родины. Особенно масштабные торжества пройдут в столице. Всего в Минске их запланировано более 150 – во всех районах города. Неизменно, местом притяжения белорусов и гостей города 3 июля становится величественный обелиск на площади Победы.
С церемонии возложения начнутся праздничные мероприятия. В полдень у столичного Дворца спорта стартует концерт «Магістраль нашай Незалежнасці» с участием звезд белорусской эстрады. Здесь же развернется праздничная ярмарка.
Многочисленные интерактивные площадки будут работать в парке Победы. Жители и гости столицы смогут посетить выставку вооружений и военной техники, увидеть выступления армейских артистов, кинологов и попробовать настоящую солдатскую кашу. В период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, подразделения МЧС и личный состав МВД будут нести службу в усиленном режиме.
Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:
Граждане будут досматриваться, в том числе с использованием технических средств. Кроме того, будут использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности – это наше видеонаблюдение. В отдельных местах не исключено изменение маршрутов движения, перекрытие движения, о чем мы заблаговременно граждан наших проинформируем.
Игорь Гулякевич, заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Непосредственно в местах праздничных гуляний планируется задействовать более 120 единиц техники, 650 работников МЧС для обеспечения безопасности наших граждан. Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям готовы к выполнению задач по предупреждению и ликвидации ЧС при проведении мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь.
А главным событием дня станет гала-концерт «Сильны в единстве, едины в песне» у стелы «Минск-город герой!» Завершится концертная программа уже традиционной акцией «Споем гимн вместе». А финальным аккордом праздника станет красочный фейерверк, который озарит небо над Минском в 23:00