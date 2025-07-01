Беларусь готовится отпраздновать День Независимости – рассказываем программу мероприятий

Главный государственный праздник всего через несколько дней отметит Беларусь. 3 июля – день, когда начался отсчет суверенной и независимой истории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно, в эту дату праздничные мероприятия развернутся во всех уголках нашей родины. Особенно масштабные торжества пройдут в столице. Всего в Минске их запланировано более 150 – во всех районах города. Неизменно, местом притяжения белорусов и гостей города 3 июля становится величественный обелиск на площади Победы.

С церемонии возложения начнутся праздничные мероприятия. В полдень у столичного Дворца спорта стартует концерт «Магістраль нашай Незалежнасці» с участием звезд белорусской эстрады. Здесь же развернется праздничная ярмарка. Многочисленные интерактивные площадки будут работать в парке Победы. Жители и гости столицы смогут посетить выставку вооружений и военной техники, увидеть выступления армейских артистов, кинологов и попробовать настоящую солдатскую кашу. В период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, подразделения МЧС и личный состав МВД будут нести службу в усиленном режиме.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:

Граждане будут досматриваться, в том числе с использованием технических средств. Кроме того, будут использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности – это наше видеонаблюдение. В отдельных местах не исключено изменение маршрутов движения, перекрытие движения, о чем мы заблаговременно граждан наших проинформируем.