Минздрав: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1854 новых случая коронавируса

Новости Беларуси. Статистика от Минздрава. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 854 пациента с COVID-19, выписаны 1 820, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Статистика от Минздрава. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 854 пациента с COVID-19, выписаны 1 820, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего с начала пандемии зарегистрированы 204 958 человек с положительным тестом. Выздоровели 186 394 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 480 пациентов с выявленным коронавирусом.
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