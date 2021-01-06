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Минздрав: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1854 новых случая коронавируса

06 января 2021 13:50
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Новости Беларуси. Статистика от Минздрава. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 854 пациента с COVID-19, выписаны 1 820, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1854 новых случая коронавируса-1

Всего с начала пандемии зарегистрированы 204 958 человек с положительным тестом. Выздоровели 186 394 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 480 пациентов с выявленным коронавирусом.

Минздрав: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1854 новых случая коронавируса-4

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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