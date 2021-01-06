«Испытываешь непередаваемые эмоции». Игроки хоккейной команды Президента с подарками заглянули в детский дом Минска

Новости Беларуси. Каждый год в канун самого доброго праздника участники Рождественского международного турнира любителей хоккея навещают детей, оставшихся без родительской опеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году из-за пандемии соревнования отменили.

Но о добрых делах хоккеисты не забыли и заглянули в столичный детский дом № 5. Здесь живут 75 воспитанников. Все насладились праздничным представлением, после чего хоккейная дружина главы государства презентовала игровой свитер Президента и игроков команды. Ребят ждал еще один неожиданный подарок – 20 велосипедов. С пустыми руками не отпустили и гостей. Для спортсменов дети подготовили сувениры, которые сделали своими руками.

Вероника Тарасевич:

Честно, сегодня первый раз, когда я очень сильно волновалась. Приехали такие гости, и я прямо ну… На репетициях было все нормально. И перед концертом тоже было все нормально. Но как я вышла на сцену, то все… Меня страх просто оковывал. Но я понимала, что если я сейчас начну паниковать, то все пойдет не так, как надо. Все, я смотрела на нашу Наталью Николаевну, нашего директора, – она мне улыбалась, я ей улыбалась, как-то все само пошло быстро.

Артем Горошко:

Каждому хочется, чтобы у каждого была всякая вещь. Если в это верить, то все это сбудется.