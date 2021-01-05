Мезенцев о гуманитарном грузе тестов на коронавирус: очередной шаг поддержки системы Минздрава Республики Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь и Россия вновь объединили усилия в борьбе с коронавирусом. 5 января для наших медиков безвозмездно передали 30 тысяч тестов для диагностики COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:

Сегодня, передавая гуманитарную помощь белорусскому Министерству здравоохранения, главному государственному санитарному врачу республики, видим, что это только один шаг. Очередной шаг, подтверждающий особую систему отношений Российской Федерации и Республики Беларусь по десяткам направлений. Это очередной шаг поддержки системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь, поддержки той огромной работы, которую проводит республика, во многом, полагаю, учитывая опыт Российской Федерации по борьбе с коронавирусной инфекцией.