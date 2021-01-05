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Главный санитарный врач Беларуси: по стране работает 60 лабораторий, которые используют ПЦР-тест-системы

05 января 2021 17:12
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия вновь объединили усилия в борьбе с коронавирусом. 5 января для наших медиков безвозмездно передали 30 тысяч тестов для диагностики COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный санитарный врач Беларуси: по стране работает 60 лабораторий, которые используют ПЦР-тест-системы-1

Ценный медицинский груз доставили на автомобиле-рефрижераторе (важно поддерживать постоянный температурный режим – минус 20°C, чтобы обеспечить сохранность тест-систем). Это важный шаг в борьбе с инфекцией, ведь вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения.

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Главный санитарный врач Беларуси: по стране работает 60 лабораторий, которые используют ПЦР-тест-системы-4

За весь период распространения коронавируса у нас в стране проведено более 4 миллионов тестов.

Главный санитарный врач Беларуси: по стране работает 60 лабораторий, которые используют ПЦР-тест-системы-7

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Мы благодарны нашим российским коллегам за оказание помощи в профилактике коронавирусной инфекции. Будет в Минске использоваться данная система ввиду того, что больше проводится исследований. Вообще у нас по стране работает 60 лабораторий, которые (используют – прим. ред.) ПЦР-тест-системы.

# Коронавирус # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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