Главный санитарный врач Беларуси: по стране работает 60 лабораторий, которые используют ПЦР-тест-системы

Новости Беларуси. Беларусь и Россия вновь объединили усилия в борьбе с коронавирусом. 5 января для наших медиков безвозмездно передали 30 тысяч тестов для диагностики COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ценный медицинский груз доставили на автомобиле-рефрижераторе (важно поддерживать постоянный температурный режим – минус 20°C, чтобы обеспечить сохранность тест-систем). Это важный шаг в борьбе с инфекцией, ведь вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения. Мезенцев о гуманитарном грузе тестов на коронавирус: очередной шаг поддержки системы Минздрава Республики Беларусь

За весь период распространения коронавируса у нас в стране проведено более 4 миллионов тестов.