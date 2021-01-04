К богослужению могли присоединиться и врачи, и пациенты из красной зоны. Вот так в 6-й больнице Минска провели молебен

Новости Беларуси. О тех, кому Новый год, к сожалению, пришлось встречать не дома. В преддверии Рождества Христова молебен о даровании сил в борьбе с коронавирусом прошел в непривычных условиях – в 6-й городской клинической больнице Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждение практически полностью перепрофилировали для лечения пациентов с COVID. Сейчас под наблюдением врачей 700 заболевших. Митрополит Вениамин совершил молитву вместе с врачами клиники. К богослужению смогли присоединиться даже пациенты из красной зоны.

Евгений Пустовой, корреспондент: Врачи 6-й больницы Минска на передовой борьбы с коронавирусом. Здесь, в зале ЛФК, обычно занимаются укреплением здоровья физического. Но сегодня на так называемой шведской стенке появилась архиерейская мантия. Здесь сегодня молились и о телесном, и о духовном здравии.

В храмах постоянно возносятся прошения о здравии людей с коронавирусом и даровании духовной силы для врачей. Так называемые выездные молебны – это обычная практика современной церкви. О небесной помощи в борьбе с COVID – первый раз в «шестерке».

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, П атриарший Э кзарх всея Беларуси: Это первая ласточка, и нам нужно этот опыт развивать. Естественно, хотелось как-то всех охватить. В совместном обсуждении родилась такая идея. Слава Богу!

К богослужению смогли присоединиться не только врачи, свободные в эти минуты от работы, но даже пациенты красных зон. Из палат, конечно, никто не выходил.

Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы это событие анонсировали буквально за четыре дня до начала мероприятия. Стоит отметить, что примерно около тысячи пользователей посмотрели в режиме реального времени, присоединились к трансляции. Мы, конечно же, уверены в том, что число просмотров будет расти. Напоминаю нашим зрителям и нашим читателям – не только в телевизоре, но и в интернет-пространстве, что трансляция находится на нашем YouTube-канале, ее можно найти, к ней можно присоединиться, ее можно посмотреть, можно отправить родственникам.

Стоит отметить, что здесь, наверное, все-таки важна не вовлеченность, за которой мы постоянно гонимся, а важна все же сопричастность к такому большому делу.