Минздрав рассказал, куда пойдут деньги, которые перечисляют белорусы для борьбы с коронавирусом

Новости Беларуси. Врачи, контактирующие с зараженными коронавирусом пациентами, проходят ежедневное наблюдение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 27 марта сообщили в белорусском Минздраве. Специалисты трижды в день измеряют температуру, а также проходят опрос на наличие подозрительных симптомов.

Отметим, что в Беларуси уже 32 пациента выздоровели. Под наблюдением продолжают оставаться 62 человека. Пациентов на искусственной вентиляции легких нет. Бороться с опасной инфекцией в стране врачам помогают и неравнодушные к непростой ситуации люди. На днях Минздрав открыл благотворительный счет для помощи медикам на фоне коронавируса. Поддержку уже оказали многие бизнесмены.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

На 9 утра у нас была 551 тысяча 949 рублей 37 копеек на белорусском счете. На валютном счете – 16 тысяч 122 евро и 47 центов.

Достаточно сложно сказать – рассчитывали или не рассчитывали. В первую очередь, мы рассчитывали на ресурсы собственной системы. Это дополнительные дозакупки лекарственных средств, дополнительные дозакупки средств защиты.

Мы понимаем, что страны вокруг закрываются, нам нужно создать нашу собственную подушку безопасности. Но, естественно, мы рады любой помощи, потому что это те ресурсы, которые у нас планировались на другое. И понятно, что эти деньги, которые есть, они будут использованы абсолютно прозрачно. Будет доведено до общественности все до последней копейки.

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