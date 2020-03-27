Первый урожай грецкого ореха и фундука в Беларуси соберут в 2021 году

О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».
Ежегодно Беларусь закупает за рубежом орехи на миллионы долларов. Собственные плантации грецкого ореха и фундука появились под Пинском. Больше 18 тысяч саженцев – первый урожай соберут в 2021 году. Процесс долгий и дорогостоящий, но шкурка выделки стоит.
Вадим Щепетильников, начальник отдела экономики Пинского райисполкома:
За два последних года фермерские хозяйства достаточно активно развиваются на территории Пинского района. И было зарегистрировано 24 хозяйства. В том числе для выращивания нетрадиционных ранее для Беларуси культур. Это орехоплодные – фундук, грецкий орех, зеленные культуры – руккола и шпинат.