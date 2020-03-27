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Первый урожай грецкого ореха и фундука в Беларуси соберут в 2021 году

27 марта 2020 12:04
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О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».

Ежегодно Беларусь закупает за рубежом орехи на миллионы долларов. Собственные плантации грецкого ореха и фундука появились под Пинском. Больше 18 тысяч саженцев – первый урожай соберут в 2021 году. Процесс долгий и дорогостоящий, но шкурка выделки стоит.

Первый урожай грецкого ореха и фундука в Беларуси соберут в 2021 году-1

Вадим Щепетильников, начальник отдела экономики Пинского райисполкома:
За два последних года фермерские хозяйства достаточно активно развиваются на территории Пинского района. И было зарегистрировано 24 хозяйства. В том числе для выращивания нетрадиционных ранее для Беларуси культур. Это орехоплодные – фундук, грецкий орех, зеленные культуры – руккола и шпинат.

# Фермеры в Беларуси # общество # Вадим Щепетильников # Кристина Протосовицкая

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