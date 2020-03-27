«Даже представить не мог, что буду на поле трудиться. Для меня было каторгой» Белорус выращивает органическую клубнику
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».
В прошлом – столичный предприниматель, сегодня – органический фермер. Игорь Володько, казалось бы, менял одну букву – Минск на Пинск, а в итоге 5 лет назад у него началась несладкая «клубничная» жизнь. Каждую весну он отправляется на ягодник оценить зимовку. В этом сезоне – непривычно рано.
Игорь Володько, глава крестьянского фермерского хозяйства:
Я, если честно, даже представить не мог, что я когда-то буду на поле трудиться сам и кого-то еще заставлять трудиться вместе со мной. Для меня было каторгой. Но иногда жизнь меняется.
Мороз убивает много вредного и, соответственно, это все пойдет. Органическим фермерам, которым нельзя использовать ничего – пестицидов – нужно заранее это предвидеть.
Опрыскивание молоком, бактерии и грибы – для защиты растений, удобрения отечественного производителя. Игорь говорит: арсенал к старту готов. Статус «органической» его клубника получает в латвийском агентстве. Проверяют дважды в год: весной и осенью. Под колпаком всё: анализ почвы, сорняка и даже банковских счетов. Выясняют, приобреталась ли «запрещенка».
Игорь Володько:
Растение будет давать того же качества ягоду, такую же крупную и сладкую, но при этом она будет чистой. Считается, что в ней будет до 10-20 процентов больше витаминов.
В прошлом году урожай уходил к оптовым покупателям, маленькими партиями продавали прямо с поля местным. Семейные берут чистую ягоду детям. Ставка на будущий сезон, что к органической культуре придут больше людей. К фермерской среде Игорь привык, но рассуждая, вспоминает Ипполита из «Иронии судьбы» и его знаменитое: «В нас пропал дух авантюризма – мы перестали делать большие хорошие глупости».
Игорь Володько:
Представьте городского человека, который продал свою квартиру и поехал в какую-то деревню, заложил на 30 тысяч долларов там полтора гектара голубики, например. Мне тяжело представить, кто на это мог бы решиться. А такому человеку приятно руку пожать.