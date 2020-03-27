«Даже представить не мог, что буду на поле трудиться. Для меня было каторгой» Белорус выращивает органическую клубнику

Игорь Володько, глава крестьянского фермерского хозяйства:

Я, если честно, даже представить не мог, что я когда-то буду на поле трудиться сам и кого-то еще заставлять трудиться вместе со мной. Для меня было каторгой. Но иногда жизнь меняется.

Мороз убивает много вредного и, соответственно, это все пойдет. Органическим фермерам, которым нельзя использовать ничего – пестицидов – нужно заранее это предвидеть.